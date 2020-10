La celebre cantante confessa i problemi che l’hanno afflitta in questi anni. Poi pubblica sui social foto dove si mostra al naturale.

Arisa rivela le ragioni che l’avrebbero spinta a non accettarsi e a rivolgersi alla chirurgia estetica.

In queste settimane, i social sono letteralmente tartassate da messaggi di body positivity. Tutti si mostrano senza filtri e non nascondono le loro imperfezioni con il trucco o con outfit mirati a valorizzare il proprio corpo.

Arisa si mostra senza filtri, pubblica le immagini al naturale

Anche Arisa ha voluto aderire alla campagna di sensibilizzazione e ha pubblicato su internet le sue foto non ritoccate:

“Basta filtri, amiamoci per quello che siamo”.

L’artista ha confessato alcune ombre del suo percorso, che l’hanno fatta sentire inadeguata e che le hanno impedito di viversi la carriera al meglio.

La cantante confessa il dramma vissuto

La celebre cantante, molto amata ma anche molto criticata, ha deciso di mostrarsi per quello che è e ha raccontato di quando si sentiva davvero sbagliata in tutto e per tutto:

“Negli ultimi anni la paura del tempo che passa era diventata incombente. Le mie serate le impiagavo a scrutare i difetti sul mio volto e a contare i buchi di cellulite sul mio sedere e sulle mie cosce.” https://www.instagram.com/p/CECyOwvnjew/

L’artista ha rivelato di come i chirurghi e i medici estetici fossero diventati i suoi più cari confidenti. Arisa ha confessato che per un periodo abbia creduto che, se fosse diventata più bella, la gente la avrebbe amata di più.

La cantante temeva anche di non trovare l’amore della sua vita a causa della sua estetica.

“So che non sono bella come le tipe che vedo sui giornali e sui social, ma non voglio che sia più un mio problema.”

Arisa ha rivelato di sentirsi se stessa con gli iconici occhiali e il suo caschetto storico, ma di essere stata spesso presa in giro per questo suo look appariscente ed eccentrico:

“Mi ha fatto sentire sbagliata fin dall’inizio della mia avventura.”

Adesso Arisa sembra essere molto più sicura di sé ed è pronta per trasmettere un messaggio di positività agli altri!