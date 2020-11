Arisa, foto bollente vietata ai minori, il lato A è da urlo – FOTO

La celebre cantante Arisa ha fatto il pieno di like con il suo ultimo scatto, in cui mostra il seno in evidenza.

La nuova insegnante di canto di Amici ha attirato le attenzioni di tutti con il suo ultimo scatto che ha fatto faville sui social!

Arisa sconvolge tutti con il suo ultimo scatto

La celebre cantante italiana Arisa, diventata nota con il brano con cui si è presentata a Sanremo nel 2009, “Sincerità”, da quel momento di strada ne ha fatta.

Da poco si è seduta sulla poltrona di Amici di Maria De Filippi, nel ruolo di insegnante di canto per i giovani allievi della scuola.

Il talento di Arisa è indiscusso e ne sono prova i vari dischi d’oro, di platino e di multiplatino.

Il suo carattere solare e giocoso e la sua voce molto particolare, che l’ha resa una vera icona dello spettacolo italiano, non nascondono, inoltre, un’innegabile sensualità, che spesso si riversa sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

La donna è sempre presente sul web, in particolare su Instagram, dove vanta un seguito pari a 444 mila followers!

Di recente, l’artista ha pubblicato uno scatto molto seducente, che ha letteralmente acceso i suoi fan!

La foto è incredibile e mostra un lato A da urlo

Arisa posta una foto su Instagram e zittisce tutti. La temperatura è altissima e l’artista è seducente in maniera innegabile.

Nella foto caricata di recente, la cantante si mostra mentre indossa un reggiseno contenitivo, che cerca di mantenere il suo seno prorompente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Nella didascalia a corredo della foto si legge:

“Donne d’altri tempi.. fittate fino ai denti. -reggiseno conformato anni ’50 -calze contenitive push-up … frigo pieno. E vai sempre!”

Alla foto sensuale non sono mancati i commenti dei followers, che non hanno potuto non sottolineare la bellezza del suo lato A.

“Ah però che t*ttone😉😉”

La bellezza di Arisa è indiscutibile e i seguaci dell’artista avranno modo di continuare ad osservarla nel corso di questa ventesima edizione di Amici!