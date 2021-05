Arisa, il suo fidanzato? Ha avuto una relazione con un altro uomo per anni

La cantante, attualmente prof ad Amici, Arisa ha rivelato una cosa molto personale legata al suo fidanzato: è stato fidanzato a lungo con un uomo.

Arisa non ha alcun problema nel parlare della sua relazione con Andrea Di Carlo, rivelando anche dei dettagli intimi che lo riguardano.

Una rivelazione che al giorno d’oggi non dovrebbe stupire più di tanto ma che comunque in molti – purtroppo- ancora fanno fatica a capire.

LEGGI ANCHE –> Arisa e Andrea di Carlo, il lieto annuncio sui social emoziona i fan

Arisa, il fidanzato impegnato con un uomo a lungo prima di lei

Oggi Arisa è finalmente stabile dal punto di vista sentimentale: da qualche tempo è fidanzata con il suo agente Andrea Di Carlo con il quale, però le cose sembravano finite nonostante si parlasse di nozze. Ma la rottura è stata solo momentanea.

Al settimanale Io Donna: la cantante ha confessato la fluidità del suo fidanzato. Cosa vuol dire? Semplicemente che può avere relazioni eterosessuali e omosessuali.

Ora la ‘prof di Amici’ si dice, dal punto di vista sentimentale e lavorativo:

“contenta. Felice. Con un ragazzo che mi ama”.

E’ quindi un amore vero quello tra lei e Andrea Di Carlo, che è andato oltre a delle forti discussioni. Ma com’è nato l’amore tra i due?

“Eravamo al ristorante, con altri, la prima cosa che ho notato è che è instancabile, appassionato. Guardavo solo lui e pensavo: ma vedi questo come ci sta dentro, quante cose super dice, ma che fenomeno. Si era anche appena lasciato con un ragazzo e l’ho subito visto come un fuoriclasse nel modo di vivere la vita. Aveva avuto un fidanzato per molto tempo”

Andrea, a quanto pare, ha avuto una lunga relazione con un uomo prima di lei ma alla cantante tutto questo non sembra preoccupare:

“So che sono di passaggio su questa terra, per cui la vita voglio viverla appieno. Quando parliamo della sessualità, siamo tutti filosofi, tutti bravi a dire che l’amore non ha sesso, ma quando arriva il tuo momento, che fai? Ti tiri indietro?”.

Come non essere d’accordo con la cantante? Non possiamo che fare gli auguri alla coppia!