Sono intervenuti anche dei noti vip, scopriamo cosa è successo.

La loro travagliata love story, sta facendo molto discutere.

Tutto è iniziato tempo fa, quando si vociferava che i due si dovessero sposare.

Purtroppo Arisa non ha voluto compiere questo passo molto importante e dopo vari giorni si sono lasciati.

La nota cantante è stata a Domenica In ed è scoppiata a piangere quando Mara Venier ha trattato l’argomento “amore”.

Sembrava che tutto stesse andando a gonfie vele, ma le sue lacrime sono state la conferma che tra i due c’è una situazione molto complicata.

Sui social hanno spesso lasciato intendere una rottura, ma tante altre volte hanno dimostrato di essere uniti e molto innamorati, ma ora come stanno realmente le cose? scopriamolo.

Poco fa la cantante ha pubblicato un suo scatto mentre guarda fuori dalla finestra, con un’espressione molto malinconica.

Nella didascalia ha scritto:

“Tu pensi che io non sappia scrivere, né di pensare con la mia testa. E invece, lo sai che quando stiamo insieme cerco di venire dalla tua per non litigare e sto zitta? “

Ha aggiunto:

“Abbiamo vedute diverse o forse troppo simili per cavarci qualcosa di buono. Davanti allo specchio troviamo l’amore, e sia per me che per te, ci vuole…qualcuno davvero capace di amare.”