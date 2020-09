Arisa drastico cambio look, mai vista così: ‘Sembri Lara Croft!’

Nel corso del tempo, Arisa ha cambiato diversi look, ogni volta lasciando i fan sempre senza parole. Anche l’ultimo è stato osannato dai suoi milioni di fan…

Arisa cambia look e i fan le fanno i complimenti

Ambasciatrice della body positivity e sempre in continuo mutamento, Arisa ha cambiato nuovamente look, puntando a un caschetto molto elegante.

Come potete vedere, associa un bel paio di occhiali da vista rotondi, con una frangetta molto carina che le incornicia il viso, proprio come il bob corto.

Un look che è piaciuto moltissimo ai suoi fan, i quali le hanno espresso il proprio parere favorevole con una pioggia di like e commenti sui social.

D’altronde, la cantante ha sempre sfoggiato dei look particolari e sempre corti, a parte un periodo in cui ha indossato una parrucca molto lunga e, per questo motivo, fu messa a paragone con Levante.

Si scatenò, infatti, una polemica social sul fatto che Arisa volesse imitare la collega, ma era semplicemente un cambio di stile che nulla aveva a che fare con plagi o cose del genere.

Arisa, cambio taglio e colore

Come possiamo vedere dalla foto che la stessa Arisa ha pubblicato su Instagram, anche il colore dei capelli è cambiato.

Infatti, la cantante lucana ha accantonato il nero corvino – colore con il quale l’abbiamo conosciuta sul palco dell’Ariston e nel corso degli anni.

Arisa – all’anagrafe Rosalba Pippa – ha optato per un castano caldo che le dona molto.

Rosalba è sempre stata anche portatrice anche della positività dei corpi: ognuno è bello come è, con le proprie imperfezioni e i propri difetti.

Di recente, ha anche pubblicato una foto in bikini in cui esortava tutti ad accettarsi, per quel che si è.

D’altronde, è un messaggio adeguato, soprattutto per le nuove generazioni che cercano la perfezione, spesso compiendo passi falsi.