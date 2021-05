Arianna Montefiori, il durissimo sfogo sui social: ''Sono triste e delusa''

L’Ex volto de Il Paradiso delle Signore, indignata sui social si è lasciata andare poche ore fa ad un durissimo sfogo: ‘Sono delusa’.

Arianna Montefiori è tra le attrici più amate dal pubblico italiano, il quale spera in un ritorno del suo personaggio, quello di Laura, nella celebre fiction di Rai 1, di cui recentemente è stata confermata la sesta stagione.

Molto attiva sui social, la celebre attrice ha condiviso tra le sue stories un lunghissimo post in cui si dice profondamente amareggiata e delusa. Ecco che cosa è accaduto.

Arianna Montefiori: ”Sarebbe dovuta essere una giornata meravigliosa”

Come è noto questa sera 25 Maggio, verrà trasmessa la ”Partita del Cuore”, la Nazionale dei Cantanti si scontrerà contro la Nazionale della Ricerca, per raccogliere i fondi finalizzati alla Ricerca contro il Cancro.

Un’iniziativa alla quale per la prima volta avrebbe partecipato anche il suo fidanzato Mattia Briga, e che per questo le sarebbe piaciuto tantissimo prendervi parte.

Ma poche ore fa l’evento è finito al centro della bufera a seguito del trattamento vergognoso riservato ad Arianna Leone che insieme a Ciro Priello dei The Jackal era stata convocata per giocare nella Nazionale della Ricerca, e in quanto donna è stata cacciata dal tavolo e dall’albergo durante la cena della vigilia della partita:

‘da una giornata meravigliosa che doveva essere, si è rivelata tutta al contrario. Sono triste, delusa e dispiaciuta, dovevano esserci solo valori di condivisione e amore […] Sono senza parole”

ha scritto l’ex volto de il Paradiso delle Signore.

”L’umiliazione e lo sdegno sono sentimenti che lasciano il segno”

Prosegue il durissimo sfogo di Arianna Montefiori, la quale per solidarietà e vicinanza al noto volto dei The Jackal vittima di discriminazione di genere, ha dichiarato che ”è ora che la società si faccia responsabile di aver alimentato atteggiamenti discriminatori, che non hanno mai pagato un prezzo equo”.

Secondo le ultime news in merito sembra che oltre a Mattia Briga, a rinunciare a non prendere parte all’evento dopo quanto accaduto, saranno assenti anche Eros Ramazzotti, il frontman dei Negroamaro, Alberto Cazzola de Lo Stato Sociale, Ermal Meta, Alberto Urso, Valerio Mazzei e Shade.