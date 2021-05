Arianna Montefiori, dopo il Paradiso si concede un bagno di sole: sensuale e bellissima

Il noto volto de Il Paradiso delle Signore ha incantato i followers con uno scatto dalle note sensuali, una ‘Dea’ baciata dal sole.

Arianna Montefiori è uno dei talenti emergenti nel settore cinematografico, molto amata dal pubblico soprattutto per il personaggio di Laura Parisi, ne Il Paradiso delle Signore, che di recente ha lasciato la soap, lasciando i fan increduli.

Molto attiva sui social, dove è seguita da oltre 190mila followers, con i quali quotidianamente condivide il suo privato oltre che la sfera professionale.

Innamoratissima del suo Matteo Briga, celebre rapper reso noto dal talent Amici, durante la sua 14edizione, poche ore fa ha condiviso tra le Stories uno dei momenti più belli della sua vita, ovvero il giorno in cui il cantautore le ha chiesto di sposarlo e lei ha detto di ‘si, per tutta la vita’. Il giorno del matrimonio?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arianna montefiori (@arimontefiori)

Al momento non è dato saperlo, la coppia è in attesa che la pandemia si plachi e di conseguenza sia possibile festeggiare in famiglia senza restrizioni e preoccupazioni.

Oltre al dolcissimo ricordo, Arianna Montefiori, ha ammaliato i suoi followers con la sua eterea bellezza. Lo scatto sensuale ha fatto il pieno di like. Ecco tutti i dettagli.

La Laura de il PDS una ‘Dea’ in un bagno di sole

Uno dei suoi ultimi shooting ha regalato ai suoi follower uno scatto dalle sfumature sensuali.

La bellissima Attrice appare sui social, mentre il sole al tramonto accarezza il suo viso e le sue spalle nude. In primo piano il decollète, messo in evidenza dalla scollatura a barca de suo top e dalla postura delle sue braccia che sembrano cingersi a lei in un dolce abbraccio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arianna montefiori (@arimontefiori)

Uno scatto profondamente emotivo oltre che sensuale, che ha conquistato in pochissime ore oltre 11mila Like e centinaia di commenti, in cui i fan non hanno potuto che omaggiare la sua bellezza così naturale.

Laura Parisi tornerà al PDS?

In alcune stories di qualche tempo fa, l’amata attrice ha rivelato il motivo per cui ha scelto di lasciare la serie Il Paradiso delle Signore. Come è noto, è stata colpita lo scorso novembre 2020 dal Covid, con il quale ha convissuto insieme a qualche sintomo, per circa 50 giorni.

La scelta, seppur molto sofferta è stata dettata dal salvaguardare la sua salute, dato che il virus porta con se, nonostante ci si negativizzi ‘degli strascichi’.

Tuttavia, non ha escluso che il personaggio possa ritornare nella soap:

‘Sono contentissima che voi vi siate affezionati al personaggio di Laura. Magari un giorno tornerà: mai dire mai’

Ad esserne felici sarebbero anche i suoi fan, affezionatissimi al personaggio di Laura Parisi. Ora che sta meglio, e son trascorsi diversi mesi dalla malattia, penserà seriamente di indossare i panni dell’amato personaggio? Chissà, staremo a vedere.