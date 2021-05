Arianna Montefiori, spunta il dramma privato: ‘Un vero disastro’

La Star de Il Paradiso delle Signore si è confessata ai suoi fan tra le sue Stories. L’attrice rivela un inaspettato retroscena privato.

Arianna Montefiori è tra le attrici emergenti più amate e seguite degli ultimi anni, dopo il successo ottenuto a ‘Che Dio ci Aiuti’, attualmente è Laura, nella fiction Rai ‘Il Paradiso delle Signore’.

Molto attiva sui social, è seguita da oltre 189mila followers con la quale ama condividere la sua quotidianità privata oltre che quella professionale.

Proprio poche ore fa, si è lasciata andare ad una lunga chiacchierata con i suoi fan, rispondendo alle domande tra le ‘Ask’. In questo contesto l’attrice ha rivelato ai suoi follower un drammatico retroscena appartenente al suo passato.

Ecco tutti i dettagli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arianna montefiori (@arimontefiori)

Arianna Montefiori rivela il dramma del passato

La bellissima attrice romana, una ragazza pulita e semplice, ha voluto rispondere alla richiesta di una sua fan, chiedendole consigli sul come sentirsi a proprio agio ‘nelle occasioni sociali’. Troppo timida, rivela la fan, è completamente bloccata non riuscendo dunque ad essere se stessa e a divertirsi.

Arianna Montefiori, nel rispondere alla sua follower disperata per il suo problema, ha inaspettatamente raccontato che prima di essere un’attrice di successo, era anche lei una ragazza molto timida, al punto da ‘sentirsi a disagio in mezzo alle persone’ che non conosceva.

Un disagio tale, racconta il noto volto de Il Paradiso delle Signore, da iniziare addirittura a ‘balbettare’ durante i suoi discorsi, e che dunque le ha arrecato durante la sua adolescenza non poche difficoltà.

Con poche persone, aggiunge, riusciva ad essere realmente se stessa. Ma una particolare esperienza ha cambiato del tutto la sua vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arianna montefiori (@arimontefiori)

Il ‘suo’ segreto per abbattere i muri della timidezza

Oltre ogni sua aspettativa, oggi Arianna Montefiori è una tra le più brave attrici di tutti i tempi. Non si sarebbe mai immaginata, ha confessato ai suoi fan, di lavorare in questo settore oggi.

A ‘salvarla’ dalla sua eccessiva timidezza, rivela l’attrice romana, è stata proprio la recitazione.

La scuola di recitazione, a cui si è iscritta proprio per prendere di petto questo suo problema, le ha consentito nel tempo di essere più sicura di se stessa e aprirsi alle persone, aiutandola a superare questo ‘aspetto del suo carattere’.