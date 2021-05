Arianna Montefiori, piccolo infortunio per la venere de Il Paradiso delle Signore

Ecco cos’è successo ad Arianna Montefiori, l’attrice che, ne Il Paradiso delle Signore, interpreta la venere Laura Parisi.

Vi ricorderete tutti di Arianna Montefiori, la talentuosa artista e bellissima attrice, che ha ottenuto grande popolarità nel cast de Il Paradiso delle Signore.

L’interprete di Laura Parisi si è fatta male e ha voluto condividere l’accaduto con i suoi fan su Instagram. Ecco cos’è successo.

Il successo dell’attrice de Il Paradiso delle Signore

Arianna Montefiori nasce a Roma, il 19 luglio del 1994, sotto il segno zodiacale del Cancro.

Appassionata di danza sin da piccola, si diploma in danza contemporanea e moderna presso il Teatro Greco Dance Company.

Studia poi recitazione presso il Teatro Azione ed esordisce in tv in fiction come Che Dio ci aiuti, Don Matteo e L’ispettore Coliandro.

Recita anche ne L’isola di Pietro e nel ruolo della venere Laura Parisi, nel 2020, ne Il Paradiso delle Signore.

Dal novembre del 2019 ha una relazione sentimentale con il noto cantante ed ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, Briga.

Incidente per Arianna Montefiori

E’ stato un venerdì sera sfortunato quello di Arianna Montefiori, che ha trascorso la giornata a ballare, ma che purtroppo si è fatta male.

L’attrice ha voluto condividere i dettagli del suo piccolo infortunio su Instagram con i fan che l’hanno immediatamente raggiunta con messaggi di solidarietà.

L’attrice, infatti, ha sbattuto il piede contro un mobile mentre ballava e si è fatta due begli ematomi.

Immediatamente ha messo il ghiaccio sulla zona per cercare di sgonfiarla, ma invano.

Ha così deciso di chiedere ai suoi fan consigli sui migliori rimedi e ha pensato di applicare l’arnica.

Speriamo che l’attrice guarisca presto e ritorni in forma prima possibile.