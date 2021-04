Arianna Montefiori da infarto, la giacca si apre e mostra troppo – FOTO

La Star de Il Paradiso delle Signore, ha mandato in visibilio i fan con il suo ultimo scatto social: ‘Sei spaziale! Da infarto immediato’

Arianna Montefiori è tra le attrici italiane più apprezzate del momento, divenuta nota al pubblico principalmente per la sua partecipazione nelle fortunate fiction RAI, Che Dio Ci Aiuti e Il Paradiso delle Signore.

Fidanzata con il noto Rapper di Amici, Briga, l’attrice Romana è molto attiva sul suo profilo social dove è seguita da oltre 189mila followers, con i quali ama condividere il suo vissuto privato e professionale.

Poche ore fa ha lasciato sia il pubblico maschile che femminile senza fiato, dopo aver postato alcuni scatti provenienti da un recente shooting fotografico a cura di Danilo D’Auria. Ecco tutti i dettagli.

Arianna Montefiori senza intimo sotto la giacca

La meravigliosa Laura, De Il Paradiso delle Signore, ha provocato i suoi followers con uno scatto dalle sfumature bollenti.

Seduta su di uno sgabello bianco a cavalcioni, l’attrice romana si mostra fasciata unicamente da un paio di calze a vita alta e un sandalo con tacco a spillo che pongono in primo piano le sue lunghissime e bellissime gambe.

Poi la giacca dalla trama dorata, vera protagonista del suo outfit procace e aggressivo, si apre letteralmente sul davanti mostrando il suo corpo senza veli e mettendo in evidenza il suo dècolletè delicato ed elegante.

Lo scatto social fa il pieno di like

Con i suoi scatti, Arianna Montefiori ha conquistato in pochissimo tempo oltre 5’500 like, destinati certamente ad aumentare nelle prossime ore, e centinaia di commenti, ove i fan non hanno potuto che mettere in risalto la bellezza della giovanissima attrice romano.

Non è mancato il like e il commento della sua dolce metà, Briga, che le ha lasciato un messaggio con su scritto ‘Vita mia’, e ancora, numerosissimi i commenti da parte dei followers che scrivono:

‘Stupendo capolavoro! Divina’

e ancora:

‘Sei troppo bella’

scrive un altro utente.

Altri invece si sono chiesti se sarà protagonista della settima stagione di Che Dio ci Aiuti, la quale è stata confermata qualche mese fa, e si vocifera possa vedere il ritorno della Star Turca Can Yaman. Sarà così? Staremo a vedere.