‘L’ho vissuta molto male’ Arianna Montefiori, l’attrice del Paradiso rivela il dramma segreto

Seguitissima sui social, Arianna Montefiori si è raccontata a cuore aperto ai suoi followers tra le stories. Il dramma privato dell’Ex icona del PDS.

Arianna Montefiori è tra le attrici più apprezzate degli ultimi anni, durante i quali ha regalato al pubblico personaggi iconici, come quello di Valentina, in Che Dio Ci aiuti e quello di Laura nella nota soap de Il Paradiso delle Signore, la cui quinta stagione sta per giungere al termine, e si vocifera con grandi colpi di scena.

L’attrice come è noto non fa più parte del cast, da quando sfortunatamente, lo scorso 2020, ha dovuto fare i conti con il Covid-19 decidendo di fermarsi e rigurdare la propria salute.

Stando ad una delle ultime interviste concesse, non escluderebbe però la possibilità di ritornare nel celebre Grande Magazzino. ‘Chissà’ sarà tutto da vedere!

Attivissima sui social, poche ore fa, ha risposto attraverso le Ask di Instagram, alle curiosità dei suoi followers, dagli esercizi per mantenersi in forma, siano a toccare argomenti molto più intimi e delicati.

Ecco tutti i dettagli.

Arianna Montefiori confessa: ‘All’inizio l’ho vissuta un pò male’

La bellissima attrice romana, ha rivelato, rispondendo ad una fan con il suo stesso problema, che come molte donne è affetta dalla ‘Sindrome dell’Ovaio Policistico’, un disordine endocrine, il quale le ha causato un terribile sfogo sul viso:

‘All’inizio l’ho vissuta un pò male anche io’

ha ammesso la Montefiori, ma grazie al supporto della sua ginecologa e una cura ad hoc, starebbe ottenendo man mano ottimi risultati, riscontrando altresì anche una regolarizzazione del ciclo:

‘con gli aiutini giusti, uno stile di vita sano […] e un atteggiamento positivo, non lo si vive più come un dramma’

ha concluso l’artista cercando di dare conforto alla sua fan.

L’attrice e la chirurgia estetica

Tra le tante curiosità a cui l’amata attrice ha voluto rispondere, è quella relativa al suo rapporto con la chirurgia estetica. Arianna Montefiori a tal proposito ha rivelato di ‘non avere reali motivi per cui debba modificare qualcosa del proprio corpo’.

In primis, ha tenuto a sottolineare il volto della nota soap Rai, è importante imparare ad amarsi per ciò che si è realmente, per non rischiare di perdere la propria personalità, e che sarebbe favorevole a sottoporsi ad un intervento, nel momento in cui ci fosse qualcosa nel suo corpo che la mettesse profondamente a disagio e la ‘facesse soffrire’.