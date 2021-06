Arianna Montefiori e Briga svelano la location del loro matrimonio

Ecco dove pensano di sposarsi l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi e la venere de Il Paradiso delle Signore.

Abbiamo scoperto dove Arianna Montefiori e Briga avrebbero intenzione di sposarsi presto.

L’amore tra Arianna Montefiori e Briga

Arianna Montefiori è un’amatissima attrice italiana, protagonista di fiction come L’isola di Pietro e Il Paradiso delle Signore.

Briga è invece un cantante romano che ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi, programma che gli ha conferito parecchia notorietà, e a Sanremo in coppia con Patty Pravo.

I due artisti stanno insieme da diverso tempo e pochi mesi fa è arrivata la proposta di matrimonio da parte di Briga, alla quale Arianna non ha potuto fare a meno che rispondere di sì.

I fan non attendono altro che il giorno delle nozze arrivi. Nel frattempo, la coppia continua a tenere partecipi gli utenti della scelta della location del matrimonio.

Svelata la location delle nozze

Poche ore fa, Arianna Montefiori ha pubblicato una storia su Instagram nella quale ha rivelato di essere andata in giro con briga alla ricerca della location perfetta per le loro nozze.

L’attrice de Il Paradiso delle Signore ha anche pubblicato una foto che ritrae una città che potrebbe essere perfetta per accogliere la celebrazione del loro matrimonio.

La location non è stata ancora confermata dalla coppia, ma secondo molti fan potrebbe trattarsi di quella giusta per il coronamento del loro amore.

Per scoprire se sarà proprio quella la location delle nozze di Arianna Montefiori e di Briga, non vi rimane che continuare a seguirci per ulteriori aggiornamenti.