Arianna Cirrincione, chi è la fidanzata di Andrea Cerioli: da Uomini e Donne alla vita da Influencer

Questa sera verrà decretato il vincitore de L’Isola dei Famosi. Tra i finalisti, Adrea Cerioli. Conoscete la sua fidanzata Arianna Cirrincione?

E’ arrivato finalmente il momento più atteso dai fan de L’Isola dei Famosi, la Finale, la quale andrà in onda questa sera 7 Giugno 2021, su Canale 5. Presente questa sera alle Honduras anche la fidanzata del celebre ex tronista di Uomini e Donne, Arianna Cirrincione.

Insieme a Cecilia Rodriguez, ha affrontato un lunghissimo viaggio per riabbracciare il suo amato e sostenerlo nella vittoria o nella ”sconfitta”, alla fine di questo lunghissimo percorso.

Chi è Arianna Cirrincinone?

Classe 1995, Arianna Cirrincione è nota al pubblico per essere stata la corteggiatrice e successivamente ”la scelta” di Andrea Cerioli nell’arco del noto dating time di Maria De Filippi, Uomini e Donne.

I due sono legatissimi da circa due anni, e convivono insieme a Bologna.

Oltre ad aver ricoperto il ruolo di corteggiatrice, la Cirrincione, è anche un’affermata modella, un’attività intrapresa prima di diventare uno dei volti iconici di U&D, e una stimata influencer, con oltre 859mila followers.

Da quanto si evince dal suo profilo Instagram, la sua attività da influencer andrebbe a gonfie vele, collaborando con noti brand di abbigliamento, accessori e prodotti afferenti alla beauty routine.

Arianna Cirrincione alle Honduras: scoppia la polemica

Come è noto, la produzione ha concesso alla nota influencer e Cecilia Rodriguez di approdare sull’Isola dei Famosi, per ”fare il tifo” ai loro compagni, due dei 6 finalisti in gara.

La notizia ha subito scatenato la polemica sui social, essendo stata giudicata questa scelta particolarmente ”irrispettosa” nel confronto degli altri naufraghi che invece nel momento della proclamazione saranno soli.

”Raccomandate” o ”scelta premeditata”? Sono queste le insinuazioni degli utenti sui social amareggiati dalla scelta della produzione. Chi vincerà questa edizione del Reality? Non ci resta che sintonizzarci su Canale 5 per saperlo!