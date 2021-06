Ariana Grande: si sposa il fratello. L’annuncio del fidanzamento con Hale Leon

Frankie ha deciso di fare la proposta in un luogo di realtà virtuale all’inizio di questa settimana.

Frankie, il fratello maggiore di Ariana Grande, ha confermato la felice notizia di essersi fidanzato con il suo compagno Hale Leon. Il 38enne ballerino e attivista americano, che è il fratellastro maggiore della cantante di ” 7 rings”, si è fidanzato circondato dai suoi amici e familiari all’inizio di questa settimana.

La notizia arriva dopo alcune settimane dopo l’annuncio che la sua sorellastra Ariana Grande, aveva sposato il suo compagno in una cerimonia segreta circondata da un piccolo gruppo di amici e familiari.

Attraverso i social media, Frankie ha parlato della sua eccitazione di sposare il suo migliore amico, aggiungendo alle sua dichiarazioni, una splendida collezione di scatti della coppia di piccioncini.

Sul suo profilo social si legge la felicità dell’aver raggiunto un traguardo:

“Ha detto SI! 😍 SIAMO FIDANZATI! Sono così felice che il mio migliore amico abbia detto di voler passare il resto della sua vita con me! Giocando e facendomi ridere per sempre! A proposito di giochi… gli ho fatto la proposta IN VIRTUAL REALITY! HA DATO DI MATTO! “.