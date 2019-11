Ariana Grande malata, tour annullato: ‘Nessun dottore sa dirmi di cosa soffro’

La cantante Ariana Grande ha comunicato ai fan di essere malata e di dover annullare il tour a causa di una malattia che nessun medico sa diagnosticare

Grande apprensione per la salute della giovane Ariana Grande che ha annunciato il ritiro momentaneo dalle scene per problemi di salute.

Il successo internazionale di Ariana Grande

La 26nne Ariana Grande è una delle star internazionali più amate e seguite nel mondo.

La giovane ha all’attivo 8 album ed ha vinto il premio come miglior artista del 2013.

Il suo video “7 Rings” è tra i più condivisi anche se ha suscitato polemiche anche in Italia per le scene per alcuni, tra cui Fabio Volo, troppo provocanti per un pubblico di adolescenti.

Il post che ha preoccupato i fan

Ariana Grande è attualmente in tour con il suo spettacolo

“Sweetener/Thank U, Next” , ripreso il 9 novembre dopo

Il primo concerto della stagione a Londra ad ottobre.

La cantante però come riporta hollywoodlife ha postato nelle scorse ore un lungo sfogo su Instagram che ha decisamente preoccupato le milioni di fans che la seguono:

“Non mi sento molto bene…la mia gola e la mia testa soffrono ancora così tanto..mi è difficile respirare durante lo spettacolo”.

La giovane spiega anche di aver contattato diversi medici senza risultato perché nessuno ha saputo dare una diagnosi certa al suo malessere.

“Sto male dallo spettacolo di Londra…devo assolutamente capire cosa mi sta succedendo, mi sento così giù”.

Ariana conferma dunque di essere malata da un mese ormai e di essere molto preoccupata per le sue condizioni di salute che sembrano peggiorare di giorno in giorno.

Le date degli eventi rinviati e le scuse di Ariana

La 26enne allora comunica ai suoi fan che c’è una forte possibilità che debba disdire la prossima data del tour previsto a Lexington nel Kentucky.

In più sarebbe in dubbio anche la sua partecipazione all’ American Music Awards del 24 novembre in cui può vantare svariate nominations tra cui miglior video e artista dell’anno.

“Per favore, non prendetevela con me, sono già così spaventata.”

Si scusa la giovane artista ma di certo i suoi fan saranno tutti con lei sperando solo che guarisca al più presto e torni ad incantare con la sua stupenda voce.

Ecco il post di Ariana Grande: