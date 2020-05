Arezzo, Filippo Majo scomparso nel nulla. L’urlo della madre: “Torna a casa, risolviamo tutto!”

Il giovane Filippo Majo è scomparso nel nulla e la mamma chiede al figlio di tornare a casa. Cosa è accaduto al ragazzo?

Filippo Majo è il giovane ragazzo di 21 anni che è scomparso da Arezzo dopo una lite in famiglia. L’urlo della madre a Chi l’ha Visto per chiedere a suo figlio di tornare il prima possibile a casa.

La scomparsa del giovane Filippo di Arezzo

Il ragazzo di soli 21 anni è scomparso il 2 maggio del 2020 dalla provincia di Arezzo – Cortona. Sono dodici giorni che sembra essere scomparso nel nulla e la madre si è rivolta a Chi l’ha Visto al fine di lanciare un appello tra le lacrime.

Dal giorno della scomparsa il giovane ragazzo non ha più dato alcuna notizia di sé con messaggi oppure una telefonata: i genitori sono preoccupati e vogliono sapere non solo dove sia ma anche come stia.

L’appello della madre arriva in diretta durante il programma condotto da Federica Sciarelli:

“torna a casa, insieme possiamo risolvere tutto”

La mamma del giovane scomparso ha spiegato che questo allontanamento sia avvenuto dopo una discussione in famiglia:

“ci sono stati episodi di stress e depressione, poi dopo una discussione è scappato”

La mamma gli chiede di tornare a casa che si può risolvere tutto quanto.

Filippo è alto un metro e settanta, capelli castani e occhi scuri: potrebbe essersi recato a Firenze con il treno.

In aggiornamento