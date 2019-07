Arezzo, bambini dell’asilo minacciati e presi a schiaffi dalla educatrice

Ad Arezzo i bambini dell’asilo sono stati presi a schiaffi e pizzicotti, poi minacciati e derisi dall’educatrice. Ecco cosa è accaduto

Violenza ad Arezzo sui bambini dell’asilo che sono stati maltrattati e minacciati, all’insaputa delle altre maestre. Perché questo orrore?

L’orrore dell’asilo di Valdarno Aretino

La titolare dell’asilo nido di Valdarno Aretino ne è anche l’educatrice e alcune mamme hanno fatto partire una denuncia ai Carabinieri, successivamente alcuni comportamenti molto strani dei bambini.

Gli stessi hanno lamentato più volte minacce, pizzicotti e schiaffi confermati poi dall’indagine che è andata avanti tre mesi con intercettazioni e filmati delle telecamere nascoste di videosorveglianza.

La donna agiva da sola, quando le sue collaboratrici si trovavano assenti – in pausa oppure impegnate in altre stanze. L’educatrice – per la quale sono in corso accertamenti anche sul titolo di studio – prendeva loro a schiaffi sulla testa e sul corpo, minacciandoli violentemente oppure pizzicandoli per far loro paura.

La decisione della Procura di Arezzo

Un’indagine durata tre mesi e portata avanti con l’aiuto anche dei genitori dei piccoli, con episodi di natura differente soprattutto dopo la pausa pranzo.

La donna si occupava di cambiare il pannolino e metterli a fare un riposino, ma non prima di agire come sopra descritto: dai filmati si nota lei che alza la voce sopra le urla dei bambini, colpendoli sulla testa per obbligarli a dormire e schiaffeggiandoli.

La Procura ha deciso per l’interdizione dell’esercizio della professione per un anno, mandando avanti ulteriori indagini di verifica anche su attività e titolo di studio.