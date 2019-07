Area 51, 600mila utenti preparano l’invasione grazie ai social: verità o provocazione?

L’area 51 ovvero uno dei luoghi più misteriosi del nostro pianeta è pronto all’invasione da parte di 600 mila utenti. Ma cosa sta succedendo?

Il posto che dopo la Casa Bianca risulta essere invalicabile è l’Area 51, ma 600mila persone sono pronte a sfidare il sistema e stanno organizzando una invasione di massa.

L’invasione, verità o provocazione?

Una notizia che sta facendo il giro del globo, con 600mila utenti provenienti da varie zone del mondo stesso che si sono iscritte ad un gruppo Facebook, per organizzare l’invasione che passerà alla storia.

La misteriosa base degli Stati Uniti è invalicabile e inavvicinabile, controllata da militari sia in evidenza e sia nascosti al fine che ogni minimo centimetro sia coperto.

Gli appassionati di misteri e UFO hanno deciso però di creare un gruppo Facebook dandosi appuntamento il 20 settembre, davanti alla base posta nel caldo deserto del Nevada.

Le istruzioni all’interno del gruppo sono molto chiare e dirette: l’obiettivo è quello di introdursi in maniera massiva correndo con le braccia indietro – con più forza possible al fine che tutti possano penetrare e solo alcuni fermati.

Un grandissimo successo, con una inaspettata adesione e forse un po’ di paura – tanto che uno degli organizzatori sembra aver fatto marcia indietro sul progetto:

“questo è uno scherzo e non intendo portare avanti il piano!”

Evidenziando che tutto fosse nato come uno scherzo e loro non sono responsabili, nel caso in cui gli iscritti vorranno fare ugualmente la spedizione.

Nonostante queste dichiarazioni sembra però che alcuni sia convinti di farlo e il 20 settembre sarà il giorno della verità.