Arcobaleno orizzontale colora il cielo: la bellezza del raro fenomeno

Nel cielo di Washington è apparso un arcobaleno orizzontale, un fenomeno molto raro che per molti, rappresenta un segnale di speranza.

L’arcobaleno orizzontale è stato immortalato su Instagram dalla fotografa Cessna Kutz.

Colori suggestivi

L’arcobaleno orizzontale ha fatto la sua comparsa nei cieli di Washington. I suoi colori suggestivi hanno reso il cielo particolarmente magico. Si tratta di un fenomeno raro dovuto alla rifrazione dei raggi solari su dei cristalli, generalmente di ghiaccio. Gli arcobaleni orizzontali sono detti anche arcobaleni di fuoco.

All’Università di Santa Barbara hanno, in realtà, specificato che non si tratta nemmeno di un vero arcobaleno. Questo perché una tale colorazione del cielo si ottiene quando il sole assume un’altezza di 58 gradi sopra l’orizzonte. I raggi solari, in questo modo, penetrano nella foschia e si riflettono sui cristalli di ghiaccio.

Una foto suggestiva

L’arcobaleno orizzontale è stato immortalato all’alba e rappresenta il lago di Sammamish, negli Usa, nello Stato di Washington.

Il fenomeno è stato condiviso su Instagram dalla fotografa Cessna Kutz che, come si legge su Fanpage, ha scritto nella didascalia:

“Un piccolo promemoria per aggrapparsi alla speranza e all’amore anzichè alla paura e al panico in questi tempi sconosciuti”.

La fotografa ha condiviso i suoi scatti anche su Facebook ma non pensava minimamente che la sua foto sarebbe diventata una notizia.