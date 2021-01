Il conforto di una voce amica per superare un momento di abbattimento. Al GF Vip 5 Samantha De Grenet contribuisce ad alleggerire lo sconforto di Rosalinda.

A volte basta davvero poco per offrire un po’ di incoraggiamento e supporto a chi ci circonda. Oltre ad essere catartico, diffondere ottimismo e rivolgere pensieri pregni di speranza non può che contribuire ad alleggerire la tristezza e il pessimismo.

GF Vip 5, Samantha De Grenet rassicura Rosalinda Cannavò

L’attrice siciliana, rimasta in veranda con Stefania Orlando e Samantha De Grenet, torna a disquisire sulla sua relazione con il fidanzato Giuliano Condorelli. Una circostanza che permette a Samantha di trasformare un momento di abbattimento di Rosalinda in una straordinaria opportunità per riflettere sul suo futuro.

A Rosalinda che ha perso le speranze su un’ipotetica convivenza con il suo fidanzato, Samantha infonde speranza:

“Lui lo sa ormai, vedrai che qualcosa succederà… Secondo me riceverai le chiavi di casa appena esci”

A fare da eco all’incoraggiamento di Samantha De Grenet, ci pensa Stefania Orlando. Con la sua proverbiale empatia la esorta a essere ottimista:

“Dopo dieci anni iniziare una convivenza ci sta, così capisci se una persona è quella giusta… L’ho visto molto innamorato, anche dal biglietto di Natale… Facci sapere poi e non tenerci sulle spine”

Si sa, le parole hanno uno straordinario potere rassicurante e fungono da balsamo per l’anima. Grazie al supporto morale delle sue coinquiline, Rosalinda Cannavò è riuscita a elaborare un approccio positivo e guardare al futuro dalla giusta prospettiva.

