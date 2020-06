App Immuni scaricata da 2 milioni di italiani: Liguria, Abruzzo, Marche e Puglia saranno le prime a testarla

Dopo polemiche e ritardi, l’App Immuni oggi è pronta per partire ed essere testata in Abruzzo, Marche, Liguria e Puglia.

Il software per la tracciabilità dei contatti Covid-19 positivi è scaricabile dal primo giugno e, dopo la prima settimana di sperimentazione, il funzionamento su scala nazionale è programmato per il 15 giugno prossimo.

L’App Immuni

ha riferito il Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri che lo ha definito uno strumento “molto utile”.

“Il tracciamento è una componente essenziale per questa fase”,

ha aggiunto.

Lo stesso Arcuri sottolinea l’importanza di cominciare a dare la caccia agli asintomatici con una strategia nazionale.

“I test molecolari sono l’unica vera componente per dire se c’è contagio o pure no e su questo bisognerebbe fare la caccia agli asintomatici”,

ha riferito il Commissario per l’Emergenza.

Arcuri ha poi sottolineato che è necessario

App Immuni usa la tecnologia per le notifiche di esposizione messa a disposizione da Apple e Google: ciò determina i requisiti di sistema per scaricare e usare l’applicazione.

Il Governatore della Liguria, Giovanni Toti, ha evidenziato la necessità di

Dalla Puglia l’epidemiologo Pierluigi Lopalco sottolinea:

Il Governatore delle Marche, Luca Ceriscioli ha messo in evidenza come l’app Immuni sia

“un’arma in più per fronteggiare Covid e per contenere il virus”.