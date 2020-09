App Carta Identità Digitale (CieID): cos’è, come funzione e come richiederla?

L’App CieID è l’applicazione sviluppata dal Poligrafico e Zecca dello Stato per l’accesso sicuro, mediante la Carta d’identità elettronica, ai servizi online di pubbliche amministrazioni e imprese in ambito nazionale ed europeo, in conformità al Regolamento UE 910/2014 eIDAS.

Scopriamo in questa guida che cos’è, come funziona, quali sono i vantaggi e come richiedere l’App Carta Identità Digitale.

App Carta Identità Digitale: cos’è?

L’App Carta Identità Digitale è un’applicazione pensata per smartphone Android e iOS che consente di rivelare la propria identità digitale.

L’App Carta Identità Digitale si scarica e si installa dagli store gratuitamente: la sua sicurezza è garantita dal fatto che nessun hacker è in grado di violarla.

Questa applicazione va ad integrare la carta d’identità elettronica e per utilizzarla basta uno smartphone con chip NFC attivo per la lettura della carta.

App Carta Identità Digitale: a cosa serve?

Per utilizzare l’applicazione è necessario uno smartphone con interfaccia NFC ed è gratuitamente scaricabile dallo store.

Il PIN associato alla CIE, composto da 8 cifre di cui la prima parte è stampata sulla ricevuta rilasciata dal Comune all’atto della richiesta della CIE e la seconda consegnata nella busta contenente il documento.

Ecco gli steps da seguire:

avviare l’app CieID e seguire il tutorial,

inserire le 8 cifre del PIN

avvicinare la CIE allo smartphone per concludere la fase di registrazione.

App CieID: come utilizzare l’applicazione?

Per utilizzare l’app è possibile accedere, tramite browser al servizio online richiesto (sito web) e selezionare il pulsante “Entra con CIE” automaticamente.

Una volta aperta l’app CieID basta inserire la seconda parte del PIN nell’app CieID e avvicinare la CIE allo smartphone per l’autenticazione.

In conclusione si deve autorizza l’invio dei dati richiesto per usufruire del servizio selezionato.

App Carta Identità Elettronica: è sicura?

L’App Carta di Identità Elettronica (CIE) è dotata di un chip contactless che la rende uno strumento sicuro ed efficace per l’accertamento dell’identità dei cittadini in diversi scenari di utilizzo:

chiave di accesso ai servizi online,

strumento di verifica dell’identità.

L’amministratore delegato Paolo Aielli ha commentato: