Apertura parrucchieri ed estetiste, le parole di Di Maio: “Se tutto va bene sì il 18 maggio”

A quando l’apertura di parrucchieri ed estetiste? La categoria sta urlando per chiedere delucidazioni e Di Maio interviene sul delicato argomento.

Uno dei fattori che stanno facendo più discutere è in merito all’apertura di parrucchieri ed estetiste: le parole di Luigi Di Maio.

Luigi Di Maio, tra riaperture e fase due

Durante un intervento ad una delle trasmissioni Mediaset, il Ministro degli Esteri ha voluto evidenziare alcuni dettagli in merito alle fase due e di come si stia svolgendo. Soprattutto ha voluto confermare che se tutto andrà come deve andare, alcune attività commerciali in questo momento chiuse potranno riprendere il loro lavoro – come riporta anche RaiNews:

“posso dire ai cittadini, che non ce la fanno più, che capisco ma questa settimana è andata bene – a parte qualche atteggiamento irresponsabile – e da domani avremo i dati che ci potranno dire se le cose vanno meglio”

Ha poi continuato dicendo:

“se le cose vanno bene, il 18 sarà la data in cui potremmo anticipare le riaperture di alcune attività come parrucchieri ed estetisti”

Evidenziando che saranno gli scienziati e i professionisti a controllare la curva del contagio dell’ultima settimana, così da capirne l’andamento:

“ma faccio un appello alla responsabilità di tutti”

Rimarca inoltre che proprio in questa fase sbagliare sarebbe un grave passo falso, mettendo in luce il fatto che il Governo è a lavoro per una estate serena:

“se sbagliamo adesso dobbiamo chiudere ad agosto e di certo non possiamo permettercelo”

Sottolineando che questa non sarà un’estate normale ma una preparazione per i mesi successivi.