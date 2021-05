Anziano pestato e rapinato da due ragazzi, il racconto choc del figlio: “Aggredito per 30 euro”

La vittima della violenta aggressione stava coltivando il suo orto alla Borghesiana, quando è stato avvicinato dai due giovani.

L’uomo, ricoverato in ospedale per le ferite riportate, è ancora sotto choc per l’accaduto.

Anziano picchiato e rapinato

Una brutale aggressione per rubargli poche decine di Euro, 30 per l’esattezza, quella di cui è rimasto vittima un 83enne della Borghesiana, quartiere capitolino.

Stando a quanto riferisce Romatoday, l’anziano stava lavorando nel suo orto quando due giovani, entrambi di nazionalità italiana e sulla ventina, lo hanno avvicinato con una scusa.

Riusciti ad entrare nell’orto, hanno messo in atto l’aggressione. Lo hanno brutalmente picchiato e poi gli hanno sottratto 30 euro.

Dopodiché, hanno lasciato a terra la loro vittima e si sono dati alla fuga.

Il racconto del figlio

L’uomo è riuscito a riprendere le forze e ad arrivare a casa del figlio, che ha immediatamente allertato i soccorsi.

L’anziano è stato quindi trasferito in ospedale, con il volto completamente tumefatto ed una costola rotta.

“Uno dei due ragazzi lo ha bloccato con un ginocchio contro il costato e lo ha cominciato a colpire al volto con dei pugni mentre gli diceva di non gridare aiuto. Il complice gli ha alzato le gambe e gli ha rubato il portafoglio dove aveva non più di 30 euro“

ha raccontato il figlio dell’anziano, ancora sotto choc per quanto accaduto.

Un’aggressione violenta ed irragionevole, per una somma di denaro irrisoria: è questo il motivo per cui l’83enne non si capacita di cosa gli sia accaduto.

L’uomo ha sporto regolare denuncia alle forze dell’ordine, nella speranza che si possano individuare i responsabili per assicurarli alla legge.