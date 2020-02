Anziani legati al letto e maltrattati: due psichiatre nel mirino degli inquirenti

Maltrattamento per anziani legati al letto e picchiati violentemente: ora l’indagine in corso per due psichiatre di Roma

Due anziani legati al letto e maltrattati nella zona di Roma: questo è quanto accaduto e denunciato. Ora due psichiatre sono indagate.

Maltrattamento anziani a Roma

Per il reato di maltrattamenti sono indagate due psichiatre della Asl, con iscrizione nel registro della Procura della Repubblica di Roma come si evince anche da Il Messaggero.

Questo è accaduto perché le due professioniste non avrebbero impedito alla badante e il suo compagno di proseguire con i loro atti contro una coppia di anziani, che sono stati picchiati e legati al letto. Come si evince la coppia aveva necessità di cura: lei 68 anni e lui 60 anni con problemi legati alla schizofrenia.

Le cure al Centro di Salute Mentale di Ostia e la necessità di avere una badante in casa. La stessa era stata assegnata da una Onlus – allertata dalle due psichiatre che però non hanno mai verificato l’operato della badante. Per questo motivo ora le due donne dovranno presentarsi davanti al pubblico ministero e dare spiegazioni sui possibili mancati controlli e le motivazioni.

Badante maltratta coppia di anziani

A metà gennaio è stata pubblicata la notizia ripresa da tutti i media, riguardante l’arresto di una badante bulgara insieme al suo compagno rumeno per maltrattamenti.

Gli inquirenti hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare, dopo l’allarme lanciato da un vicino di casa che udiva continuamente urla e lamenti provenire da quella casa.

Le indagini hanno portato a scoprire che la donna anziana veniva chiusa a chiave in una stanza, mentre il marito poteva vagare per la casa oppure veniva legato – era denutrito e pieno di lividi per le botte prese. Non solo, perché la casa era oramai in pessime condizioni igienico sanitarie.

Una indagine che ha permesso non solo l’arresto della badante e del compagno, ma anche il trasporto all’ospedale dei due anziani ora in ottime mani.