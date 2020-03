Travolti da un’auto alla fermata del tram: 12 feriti in gravi condizioni

Una anziana si schianta alla fermata del bus e travolge tutte le persone in attesa. Tantissimi i feriti gravi: ecco cosa è accaduto.

Una anziana si schianta alla pensilina del bus dove c’erano più di 12 persone. Le ha travolte e tre di loro sono in gravissime condizioni.

Travolte alla fermata del bus: che cosa è successo?

Un terribile incidente in Germania ad Essen. Una donna di 81 anni ha travolto tutte le persone che erano scesi dal bus schiantandosi sulla pensilina.

Dodici persone sono rimaste ferite di cui tre sono in gravissime condizioni. Vista l’età della donna e la dinamica per la Polizia non ci sono quasi dubbi si tratti di un terribile incidente e non di terrorismo o atto volontario.

Nonostante questo le indagini proseguono per chiarire cosa sia accaduto nel tardo pomeriggio di ieri 29 marzo. I media locali – come il Bild – evidenziano che la donna non avrebbe frenato e travolto le persone che stavano scendendo dal mezzo alla fermata di riferimento.

La donna era in auto con un’altra persona e sono rimasti entrambi feriti. I testimoni hanno riportato uno stato di shock essendo convinti che si trattasse di un atto di terrorismo, vista la modalità simile a quella degli attentati già compiuti nel passato.

Atto volontario o incidente?

In queste ore la polizia sta cercando di capire cosa sia accaduto. Il fatto che la donna anziana non sia riuscita a frenare può far seguire diverse piste, oltre al possibile atto volontario: essendo anziana potrebbe aver perso il controllo del mezzo o aver avuto un malore.

Tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti che però escludono la pista terroristica.