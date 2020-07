Antonio Zequila si racconta in esclusiva per LettoQuotidiano.it | INTERVISTA

È un’intervista a cuore aperto quella rilasciata da Antonio Zequila al nostro sito LettoQuotidiano.it. L’eclettico napoletano ha spaziato dalla tv ai social network, senza tralasciare i suoi nuovi progetti professionali.

Antonio Zequila è stato protagonista di una nostra intervista inedita, dove non ha lesinato risposte accurate e ha spaziato a 360 gradi sulla sua vita, dedicando particolare attenzione al mondo della televisione e del cinema. Vi riportiamo qui di seguito l’intervista completa.

La tua recente partecipazione al reality show “Grande Fratello Vip”, a tuo avviso, ha influito positivamente o negativamente sulla tua carriera artistica? « Sicuramente in modo positivo. Avendo già fatto L’Isola dei Famosi, la mamma dei reality, ho sfidato il padre: il GF Vip. Ed ora mi manca il figlio, Pechino express. La televisione è cambiata come il mondo. Tutti gli attori alternano il cinema alla fiction o alla televisione d’intrattenimento. L’importante è averne le capacità e l’esperienza. Non basta il fisico, ci vuole anche la mente. Mens sana in corpore sano »

All’interno della casa del Grande Fratello Vip hai mostrato una certa passione per il gioco del calcio. Ti piacerebbe partecipare ad un programma sportivo in qualità di opinionista o co-conduttore?

« Mi piacerebbe condurre in televisione, visto che da anni conduco serate in piazza. Sono un appassionato di calcio, ma non tifoso. Il calcio, come la vita, è cambiato. Sono finiti i tempi di Mazzola e Gigi Riva. Ora prevale solo il dio danaro, senza nulla togliere a Ronaldo…ma il pallone bianco e nero era più semplice »

Considerate le tue velleità artistiche, hai mai preso in considerazione l’idea di partecipare alla trasmissione Rai Tale e quale show?

« Tale e quale show è uno dei miei programmi preferiti per la stima verso Carlo Conti. Ma anche per il motivo che ognuno si mette in gioco a 360 gradi, dimostrando di saper imitare e cantare gli altri. E’ una prova molto difficile, mai dire mai »

Qual è la tua opinione in merito ai vip che, senza particolari doti e abilità, acquisiscono popolarità principalmente grazie ai social network?



« C’è gente che vive di followers e di like. Io preferisco un risotto alla pescatora, un Capichera freddo e un buon sigaro al chiaro di luna, in dolce compagnia »

Secondo il “Zequila pensiero”, per un attore non ancora noto qual è il modo migliore di promuoversi?