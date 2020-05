GF Vip, Antonio Zequila rivela per quale importante reality era stato preso

Intervistato da ‘Super Guida Tv’, Antonio Zequila ha svelato di essere stato corteggiato da un’importante emittente televisiva e di aver ricevuto un’offerta irripetibile per un reality di grosso calibro.

Antonio Zequila, noto ai più con il simpatico epiteto di Er Mutanda, è il gieffino del momento, c’è poco da fare. Non ci sono altri protagonisti del Grande Fratello Vip 4 che reggono il confronto: Zequila è letteralmente sulla bocca di tutti.

Antonio Zequila e l’intervista a ‘Super Guida Tv’

Reduce dalla rocambolesca esperienza al GF Vip 4 di Alfonso Signorini, il 56enne salernitano ha concesso una lunga intervista al sito Super Guida Tv. Un fiume in piena, tra scottanti giudizi sul reality show di Canale 5 e grandi aspettative professionali.

Ma a prescindere dalla particolarità delle sue ambizioni televisive, attraverso la sua intervista-fiume, Antonio Zequila ha reso note le offerte professionali da lui ricevute.

Fortemente focalizzato sul proprio futuro cinematografico in Italia e all’estero, l’ex concorrente del GF Vip 4 ha rivelato che un’altisonante emittente televisiva spagnola lo ha contattato. Il motivo? La richiesta di partecipazione al format SuperViventes.

Er Mutanda declina l’offerta per un noto reality show

“A onor del vero ero stato chiamato in Spagna per SuperViventes ed ero già stato preso… avevo appena firmato per il reality di Signorini e non sono potuto andare. Siccome, infine, parlo l’inglese perfettamente, ho dei sogni importanti che mi porteranno oltre Oceano, lontano dall’Italia…”

Un corteggiamento che sarebbe andato avanti per mesi. Stando a quanto dichiarato a Super Guida Tv, Zequila ha dovuto declinare l’offerta di un’emittente televisiva iberica, a causa di forza maggiore.

Un Antonio Zequila che va via come il pane, insomma. Ma adesso che si è definitivamente conclusa l’esperienza al Grande Fratello Vip 4 e che è tornato prepotentemente sul mercato, cosa gli impedisce di rivalutare la proposta per il format spagnolo?

Un quesito attanaglia i fan: Er Mutanda riprenderà in mano le trattative per SuperViventes? Pandemia permettendo, c’è la remota possibilità che l’ex protagonista del GF Vip faccia il suo glorioso esordio nella futura edizione del reality spagnolo. Un’ipotesi che non si può scartare.