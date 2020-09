Chi è Holaf, vita, fidanzata e curiosità su Antonio Maria Catalani concorrente di Ballando con le stelle

Tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle, un pittore, modello e attore, scopriamo tutto su di lui

Vediamo insieme chi è Antonio Maria Catalani, l’artista che farà parte della rosa dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle. Dalla carriera alla vita privata!

Chi è Antonio Maria Catalani

Nasce a Roma, il 20 giugno del 1988, sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Nella vita fa il pittore professionista, passione che gli è stata trasmessa dalla famiglia.

Mentre porta avanti la sua professione artistica, frequenta due accademie teatrali e studia cinema e regia. Fa anche il lavoro di modello e, grazie alla sua attività, visita sempre moltissimi posti come il Canada, il Marocco, il Giappone e gli Stati Uniti.

Tiene la sua prima mostra di pittura in Italia alla Galleria Tibaldi. La sua esposizione viene accompagnata dai testi di Alberto Di Fabio, Erri De Luca e Livia Turco Liveri.

Il nome di Antonio Maria Catalani è al momento al centro dell’attenzione mediatica, in quanto, a partire dal prossimo 19 settembre, sarà tra i concorrenti di Ballando Con Le Stelle.

Catalani, in arte Holaf, parteciperà al programma condotto da Milly Carlucci in coppia con Tove Villifor.

Vita privata e curiosità

Catalani è appassionato anche di sport, surf, tatuaggi e fotografia.

Per quanto riguarda la vita privata, è fidanzato con Caterina Zanardi Landi, figlia dell’ambasciatore e diplomatico italiano Antonio Zanardi Landi.

Non si conoscono molte altre informazioni sull’uomo, in quanto non è particolarmente conosciuto dal pubblico della televisione generalista e per via della sua estrema riservatezza.

Non ci resta che rimanere in attesa di ulteriori novità sull’artista!