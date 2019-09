Antonio Ciontoli, l’ipotesi di reato ‘C’entra una prostituta’: la sconvolgente indiscrezione di Chi l’ha Visto

Antonio Ciontoli nel mirino non solo per l’omicidio Vannini ma anche per un altro reato dove spunta una prostituta. Ecco l’indiscrezione di Chi l’ha Visto

Occhi puntati nuovamente su Antonio Ciontoli e non solo per la morte del povero Marco Vannini, ma per una indiscrezione molto importante di Chi l’ha Visto.

L’ipotesi di reato e l’indiscrezione di Chi l’ha Visto

Questa sera su Rai Tre ci sarà una nuova puntata di Chi l’ha Visto dove la conduttrice, Federica Sciarelli non parlerà solo dei casi di scomparsa e Bibbiano ma anche dell’omicidio di Marco Vannini.

Non si parlerà solamente della terribile morte del ragazzo e di tutti i misteri che ci sono ancora dietro, ma di un episodio che vede come protagonista Antonio che esula completamente da questa faccenda.

L’indiscrezione del programma parla di una ipotesi di reato con un misterioso fascicolo e si farà strada se esista o se sia solo una trovata per raggirare altre vicende.

Di cosa stiamo parlando?

La trascrizione del fascicolo

Sulla pagina Facebook del programma di Rai Tre il post parla chiaro e sembra proprio che Ciontoli sia immischiato in qualcosa di grave:

“esiste davvero questo fascicolo? Perché viene tirato fuori solo adesso?”

Per capire dobbiamo fare un piccolo passo indietro: il quotidiano Etruria News parla di un reato ipotetico dove non solo è immischiato lui ma anche una prostituta. Non ci sono ancora state conferme in merito, ma anche in questo caso sarebbe stato aiutato da Izzo per nascondere la vicenda.

L‘intercettazione pubblicata dal quotidiano e sarebbe stato proprio Davide Vannicola – super testimone – a parlarne ai magistrati durante i suoi interrogatori partiti dopo la clamorosa testimonianza a Le Iene.

Il verdetto della Cassazione è comunque atteso per il 20 febbraio 2020 e questa sera il caso della “prostituta” verrà sviscerato a fondo, tra i tanti particolari.