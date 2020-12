Biografia dello chef stellato e giudice di MasterChef Italia 10: chi è Antonino Cannavacciuolo. Carriera, dimagrimento, amore e molto altro.

In molti lo apprezzano per simpatia, ‘possenti pacche sulle spalle’ ed estremo talento in cucina: scopriamo di più sulla vita dello chef stellato Antonino Cannavacciuolo.

Chi è lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo

Antoino Cannavacciuolo è nato a Vico Equense nel 1975. Si è diplomato alla scuola alberghiera nel 1994 all’ISIS “F.De Gennaro’. Ha scelto la sua amata penisola sorrentina come culla delle prime esperienze lavorative e successivamente ha preso parte a due stage all’estero: all’Auberge dell’Ile in Alzazia e a Strasburgo al Buerehiesel.

Cannavacciuolo ha lavorato nella cucina di Gualtiero Marchesi al Grand Hotel Quisisana nella bellissima Capri, a detta del grande chef stellato è stato un collaboratore esterno e non diretto.

Nel 1999 c’è stata la svolta nella sua carriera nella ristorazione: assume la direzione della splendida Villa Crespi, una meravigliosa dimora storica situata ad Orta San Giulio. Da Chef patron Cannavacciuolo se ne assume la completa gestione che però ha scelto di condividere con la moglie Cinzia Primatesta. Dopo qualche anno arriva il primo riconoscimento: il ristorante Villa Crespi viene insignito della prima stella Michelin nel 2003 e dopo 3 sarà conferita anche la seconda.

Nel 2012 le guide hanno inserito lo stimato ristorante Villa Crespi nel circuito Relais&Chateaux, un ulteriore importante traguardo per lo chef Cannavacciuolo.

L’esordio in Tv con Cucine da incubo e MasterChef

Nel 2013 Antonino Cannavacciuolo ha esordito in Tv con il programma televisivo Cucine da incubo, la simpatica versione italiana del tv show di Gordon Ramsey ma con l’aggiunta di sonore ‘pacche sulle spalle’.

Successivamente è stato ospite in alcune puntate di MasterChef Italia e nella quinta stagione viene proclamato giudice affiancando Carlo Cracco, Bruno Barbieri e Joe Bastianich. Dal 2018 è entrato a far parte della famiglia di MasterChef e continuerà a farne parte negli anni successivi fino alla decima stagione che a breve andrà in onda su Sky.

Nell’autunno 2015 ha aperto un locale a Novara chiamandolo Cannavacciuolo Cafè & Bistrot. Due anni dopo inaugura il Bistro Cannavacciuolo nel quartiere torinese Borgo Po e nello stesso anno ha realizzato un trasmissione su di lui: Ci pensa Antonino e Cannavacciuolo Accademy. Lo chef si racconta al pubblico delineando le sue esperienze formativo-lavorative e raccontando la sua grande storia d’amore con la cucina.



Amore e dimagrimento

La sua crew in cucina è come una seconda famiglia ma Antonino Cannavacciuolo ha una splendida famiglia: la moglie Cinzia Primatesta e i due figli avuti insieme, Elisa e il piccolo Andrea.

Nonostante il grande successo nella ristorazione e in Tv, lo chef non ha mai trascurato i suoi doveri di padre e di marito rimanendo sempre presente per i tuoi affetti più cari.

Chef Cannavacciuolo ama follemente la sua terra natia che ama ricordare cucinando e rendendogli onore con spettacolari piatti squisiti. Un altro suo grande amore è sua moglie, Cinzia. I due sono una coppia molto affiatata da anni, si conobbero nel 1995 quando Antonino lavorava nel ristorante della famiglia di Cinzia.

Cinzia e Antonino, si legge su SoloNotizie24.it, condividono un sentimento ma anche la passione per il lavoro. La gestione degli affari e dei locali infatti è condivisa in armonia da sempre. Molti progetti lavorativi e affettivi sono stati realizzati dalla coppia in questi anni, sono entrambi fieri del percorso insieme fatto.

Proprio l’amore di Cinzia, si legge su IlCorrieredellaSera.it, ha spronato lo chef a rimettersi in forma, il suo massimo peso storico era quasi giunto a toccare i 155 chili. Lo chef si è messo a dieta e ha ritrovato salute e benessere perdendo 29 chili.

Lui stesso ha dichiarato:

pesavo tanto, tre anni fa ho detto basta.

Lo chef ha ammesso di essersi sentito molto stanco e fuori forma. Si è preoccupato e ha deciso di ritrovare il suo personale equilibrio rimettendosi in forma con attività fisica e dieta ben bilanciata. Oggi pesa 126 chili e conferma di perdere circa 3 chili al mese. Il suo obbiettivo finale di dimagrimento è ancora da raggiungere e sembra determinato a farlo.