Poche ore fa, Antonella Elia ha fatto una confessione sconcertante sul suo fidanzato, Pietro Delle Piane.

L’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha raccontato un particolare inedito sul suo attuale compagno, i loro fan sono rimasti senza parole.

La storia d’amore tra Antonella e Pietro

Dopo i tantissimi alti e bassi che hanno affrontato, i due sono ancora innamorati e vivono la loro storia d’amore, molto serenamente.

Antonella e Pietro si sono conosciuti nel 2018 grazie ad alcuni amici in comune, da quel momento non si sono mai più lasciati.

Tra di loro ci sono ben 11 anni di differenza d’età, ma non è assolutamente un problema.

La prima volta che si lasciarono fu per colpa di lui, dato che mentre lei era dentro la casa del Grande Fratello Vip, lui è stato paparazzato con la sua ex fidanzata Fiore Argento, sorellastra di Asia Argento.

Quando Antonella venne a conoscenza di questo episodio, lei andò su tutte le furie, ma alla fine decise di credere alle parole del compagno, che al tempo disse di non averla assolutamente tradita.

La showgirl dopo l’uscita dalla casa più spiata d’Italia, andò a convivere con Pietro per la prima volta.

Sembrava andare tutto a gonfie vele, ma dopo il presunto tradimento Antonella non si fidava più come prima, per questo hanno deciso di partire per andare a Temptation Island.

Ma è proprio qui che Antonella ha l’ennesima delusione da parte del suo compagno, dato che Pietro durante il reality si è avvicinato molto alla tentatrice Beatrice De Masi.

Dopo questa esperienza i due si sono separati nuovamente, ma finalmente c’è stato un lieto fine e ora la coppia vive felicemente la loro storia d’amore.

La confessione di Antonella Elia

Poche ore fa Antonella e Pietro hanno deciso di rispondere ad alcune domande da parte dei loro fan, sul profilo Instagram della nota opinionista.

Un fan della donna ha fatto una domanda abbastanza scomoda, ma hanno deciso di rispondere chiaramente senza peli sulla lingua.

La domanda è la seguente:

“Pensi che il feticismo dei piedi possa influire sul tradimento? magari per provare nuove cose!”

A questo punto L’Elia ha detto:

“Qui lascio rispondere a Pietro che è un feticista”

Una confessione inaspettata, che ha lasciato i suoi follower a bocca aperta.

Il compagno di Antonella ovviamente ha risposto alla domanda del fan, dicendo:

“Piedi e buoi dei paesi tuoi, io amo i piedi della mia compagna. Quelli delle altre li guardo e basta.”

Una dichiarazione d’amore molto importante per la sua fidanzata, anche se alcuni la trovano abbastanza strana.