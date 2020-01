Il corpo nudo tutto sudato, Antonella Mosetti da censura sui social: lo scatto che fa impazzire i fan

Antonella Mosetti incendia i social con il suo nudo integrale: la showgirl stuzzica i fan con una foto da ‘censura’ amarcord

Antonella Mosetti è una delle showgirl più desiderate del panorama televisivo.

Nal pubblico per essere stata una delle iconiche ragazze di ‘Non è la Rai’, ha poi fatto il suo debutto sul picco schermo nelle vesti di modella, conduttrice e attrice.

Spesso al centro delle critiche per i suoi interventi di chirurgia estetica la bellissima showgirl nelle ultime ore ha incendiato il suo profilo social pubblicando uno scatto da censura, mostrandosi in tutta la sua bellezza, così semplicemente, come mamma l’ha fatta. Scopriamo di più (l’articolo continua dopo la foto).

Antonella senza veli, lo scatto da censura

Nel suo ultimo scatto social l’ex ragazza di ‘Non è la Rai’ ha letteralmente infiammato la celebre piattaforma social di Instagram.

In uno scatto amarcord Antonella si mostra senza intimo, completamente nuda.

La foto del suo corpo senza veli, nel fiore dei suoi 27 in uno scatto amarcord, mette in evidenza le sue forme armoniose e il suo fisico tonico e mozzafiato.

A donare una maggiore enfasi la sua perfetta pelle ambrata e il suo sguardo da cerbiatta che guarda dritto verso l’obiettivo (l’articolo continua dopo la foto).

Antonella Mosetti manda i fan in delirio

La foto pubblicata poche ore fa dalla bellissima Showgirl ha subito attirato l’attenzione dei fan conquistando migliaia di Like e commenti.

Con il suo scatto da calendario senza vestiti Antonella Mosetti ha risvegliato le fantasie più recondite dei suoi fan che le hanno dedicato numerosi apprezzamenti:

‘con quel fisico fai impazzire il mondo’

E poi:

‘hai un fascino irresistibile’

E ancora:

‘quanti ne avrai mandati al manicomio’

Ecco la foto dell’ex Ragazza di Non è la Rai’, che ha fatto impazzire tutti: