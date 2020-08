La verità nascosta dei contagi di Covid-19 nella mondana Costa Smeralda? Lo spiega Antonella Mosetti, dopo che i principali quotidiani italiani hanno parlato di un allarmante focolaio al Billionaire di Flavio Briatore.

Intervistata da Il Messaggero, la quarantacinquenne romana ha voluto fare chiarezza, onde evitare che le dinamiche della vicenda venissero alterate da gossip e giornalisti estranei al caso:

“Sì, ho trascorso lì una serata. Non è possibile dire se ho preso il virus nel locale, ma sicuramente l’ho preso in Sardegna . Al Billionaire lo staff era scrupoloso, indossavano tutti la mascherina”

La showgirl sostiene fermamente di aver visto il personale del Billionaire seguire scrupolosamente i protocolli anti-Covid. Secondo Antonella Mosetti non sarebbe andato così in altre località turistiche:

“Dubito di essere stata contagiata dal personale, perché erano tutti rispettosi delle norme. Il problema è generale. Probabilmente dopo mesi di lockdown abbiamo abbassato la guardia, ci siamo sentiti sollevati, convinti di avere sconfitto il virus. E invece non era così. Non solo. Nel centro di Porto Cervo, che è piccolo, c’era la calca, una massa di persone senza mascherina. Ma era lo stesso in altre parti d’Italia. Prima ero stata in Puglia e la situazione era identica. Ora ho paura per i rientri. Quasi tutta Roma Nord era in Costa Smeralda”