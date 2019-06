Antonella Mosetti senza vergogna: ‘Gliela do a chi mi fa svoltare nel lavoro’: l’imbarazzante confessione

Antonella Mosetti, la bellissima showgirl famosa negli anni 80, ha fatto una dichiarazione scioccante: “Se uno mi dà lavoro ed è f… gliela lascio”

Antonella Mosetti fa parlare ancora di se. Questa volta però a metterla sotto la luce dei riflettori non è la chirurgia che l’ha vista protagonista diverse volte di questo tema, ma una dichiarazione lasciata ad un programma radiofonico.

Antonella Mosetti: Se è figo potrei lasciargliela”

Antonella Mosetti negli anni ‘80 ha ottenuto un grande successo con la trasmissione in onda su Rai 1 Non è la Rai. Un programma dove protagoniste tante ragazzine conil sogno di aspirare al grande successo.

A quanto pare infatti, la Mosetti, ha raccontato della sua esperienza nel programma, quando a soli 16 anni fece ha provato a fare il provino per Non è la Rai. Antonella, come racconta durante l’intervista, sostenne il provino della Rai, riuscendo ad entrare al programma. Purtroppo però, la mamma della Mosetti non era per niente d’accordo, tanto che scoperta la cosa,costringe la figlia ad abbandonare e a rifiutare l’incarico:

Avevo 16 anni, feci il provino di nascosto dai miei genitori. Mi chiamarono a casa per dirmi che ero stata presa, mia madre scoprì la cosa, mi riempì di botte e mi costrinse a dire di no. Appena compiuti i diciotto anni feci di nuovo il provino, con la maturità in corso, e mi presero nuovamente”.

Antonella Mosetti: “Vorrei condurre le Iene”

Dopo il grande successo a Non è la Rai, la Mosetti pare che abbia perso però la sua popolarità. Nonostante una recente partecipazione al Grande Fratello, la carriera della Mosetti si è bloccata e limitata ad alcune partecipazioni in vari salotti televisivi dove veste i panni di opinionista. Il ruolo affidatogli però sta incominciando a calzarle stretto tanto che in un intervista ai Lunatici dice:

“Sai, se mi facesse la corte uno bello, f**o, in grado di farmi svoltare nel lavoro, gliela lascio! Non scendo a compromessi, faccio questo lavoro da 23 anni e faccio l’opinionista, non ho un programma tutto mio, i fatti parlano, non le parole”.

La Mosetti avanza anche una proposta, propronendosi per un noto programma televisivi in onda su Canale Cinque: