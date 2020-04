Antonella Liuzzi, chi è la compagna del noto attore Lino Guanciale?

Chi è Antonella Liuzzi, la compagna del noto attore Lino Guanciale, molto impegnata professionalmente in ambito universitario

Scopriamo insieme tutti i segreti di Antonella Liuzzi!

Chi è Antonella Liuzzi

Antonella Liuzzi, pseudonimo di Antonia Maria Liuzzi, non è un personaggio noto nel mondo dello spettacolo, ma rinomato in quello accademico.

A livello professionale, infatti, è Program Coordinator del Master in Corporate Finance (MCF) presso SDA Bocconi School of Management. La sua collaborazione con SDA Bocconi inizia nel 2015 e nel frattempo collaborata con l’Università Bocconi dal 2013 al 2015 come Teaching Assistant del corso Mergers and Acquisition, e come Researcher presso l’Osservatorio M&A.

Le ricerche della Liuzzi si concentrano su corporate finance, private equity e venture capital, M&A e corporate governance.

La donna è socia e Presidente del Consiglio di Amministrazione di “Greenblu s.r.l.”, società attiva nella proprietà e nella gestione di strutture alberghiere, impegnata, inoltre, dello sviluppo della rete aziendale nel nord Italia e all’estero.

La Liuzzi ha conseguito la Laurea triennale in Economia per l’Arte, la Cultura e la Comunicazione presso l’Università Bocconi, e la Laurea Specialistica in Economia e Legislazione per l’Impresa presso l’Università Bocconi. Ha completato gli studi con un Master in HR Specialist presso l’Università Roma Tre.

Chi è il compagno

Secondo alcune indiscrezioni, messe in evidenza anche da DONNA Glamour, la donna sarebbe impegnata sentimentalmente con l’attore Lino Guanciale, noto per la partecipazione a fiction di successo, come Una grande famiglia, Che Dio ci aiuti, La dama velata con Miriam Leone, Non dirlo al mio capo, L’allieva e La porta rossa.

Non si hanno molte informazioni relative alla coppia, che sembra voler mantenere a tutti i cosi la sua riservatezza. I paparazzi, però, hanno cominciato a ricercare informazioni relative ai due, a seguito della pubblicazione su Instagram, da parte dell’attore, di uno scatto che li ritrae mentre si baciano.