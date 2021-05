Antonella Fiordelisi riesce sempre a stupire i suoi follower, ma stavolta ha proprio esagerato: lo scatto è illegale.

La stupenda influencer campana ama follemente il mare, per questo non perde mai l’occasione di indossare un sensuale costume e farsi fare qualche scatto provocante.

Antonella Fiordelisi, il “drastico” cambiamento

Dopo la rottura con Francesco Chiofalo, Antonella Fiordelisi è ritornata più in forma di prima.

I due ormai non erano più compatibili e così l’amore è terminato una volta per tutte.

Ma da quando la coppia si è lasciata, la bellissima influencer salernitana ha preso in mano la sua vita e l’ha totalmente cambiata.

Infatti ora non vive più a Salerno, ma a Milano centro, in un appartamento che i suoi genitori hanno comprato apposta per lei.

Non è finita qui perché ci sono delle novità in arrivo che Antonella ancora non può svelare, ma sicuramente la vedremo nel piccolo schermo tra non molto.

Inoltre sta anche iniziando un corso d’inglese, una lingua fondamentale per chi come Antonella lavora nel mondo della comunicazione.

Purtroppo da Salerno non ha potuto portare il suo amato cagnolino Fiocco, dato che il maltese soffrirebbe molto la lontananza dai genitori della Fiordelisi.

Ma chissà se a breve adotterà qualche cagnolino, intanto le novità nella sua nuova città non mancano di certo.

Antonella Fiordelisi, lo scatto incanta il web

Poco fa la bellissima influencer ha postato una foto davvero molto provocante che ha spiazzato tutti i suoi follower.

Nell’immagine c’è lei in riva al mare con un bikini animalier super striminzito, che lascia davvero poco spazio all’immaginazione.

Antonella ha scelto di sfoggiare uno slip a vita bassa con lacci laterali e sopra un modello a triangolo che non riesce a tenere il seno prosperoso che rischia di uscire fuori, per questo tenta di coprirsi con una mano.

La Fiordelisi è semplicemente stupenda, soprattutto quando è baciata dal sole come in questa foto.

Nella didascalia del post, ha scritto:

“E mentre finisco dei lavori qui a Milano, inizio a pensare già al mare della mia Costiera…manca poco.”

Antonella è concentrata su i suoi obiettivi, ma il mare della sua città le manca davvero tanto.

Leggi anche –> Chiara Ferragni, la passeggiata a Milano è di lusso: la borsa vale quanto un’auto