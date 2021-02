Antonella Elia, il dramma del tumore: il racconto straziante in diretta a...

La Showgirl Torinese ha concesso una lunga intervista a Verissimo. Antonella Elia rivela il suo dramma privato: ‘Ho avuto paura della morte’.

Antonella Elia ospite nel salottino di Silvia Toffanin, ha raccontato al pubblico la sua lotta contro il tumore.

Dopo una breve parentesi sul lutto di Dayane Mello, che ha recentemente perso il fratello 27enne a seguito di un fatale incidente d’auto, e della sua permanenza all’interno della casa data l’impossibilità di volare in Brasile per il Covid, la showgirl torinese ha parlato del suo dramma privato.

Scopriamo tutti i dettagli in merito.

Il dramma della malattia

Antonella Elia ha raccontato al pubblico di Verissimo che circa 5 anni fa ha scoperto, a seguito di una mammografia, di avere un tumore al seno sinistro per il quale è stato necessario un intervento per la rimozione della massa:

‘Nel 2016 sono stata operata al seno sinistro, me ne sono accorta facendo prevenzione, perché non ho mai voluto fare la mammografia, ma la mia ginecologa ha insistito e l’ho preso in tempo’

poi le parole da brivido, in cui Antonella Elia non nasconde il vortice di emozioni e pensieri negativi insorti dall’aver appreso la drammatica notizia:

‘Entri in contatto con la morte, con la paura della morte e dei cambiamenti del tuo corpo’

Ha così raccontato l’ex concorrente di Temptation Island,la quale è poi scesa nel dettaglio ripensando a quei momenti dolorosi che l‘hanno riempita di insicurezze al punto da non riuscire a concedersi per un determinato periodo ad un uomo per il suo corpo cambiato a causa della malattia.

Il messaggio di forza e fiducia

Data la sua esperienza e ammettendo la sua iniziale negligenza nel non essersi sottoposta per lungo tempo ai necessari test di screening ha voluto lanciare un messaggio importante alle donne.

Un messaggio di forza e di fiducia in cui invita innanzitutto le donne a non prendere sottogamba i test atti alla prevenzione del tumore:

‘Con la prevenzione e lo screening si puÒ salvare la Vita’

Riferendosi alla sua personale vittoria contro il brutto male, e ancora:

‘Ho provato tanta vergogna di questo pezzo mancante, e per due anni mi sono sentita diversa, e di dovermi nascondere. La nostra fisicità cambia, ma noi donne siamo estremamente forti’

ha concluso la showgirl Torinese sull’argomento.