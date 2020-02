‘Me la pagherà’ Antonella Elia tradita dal compagno va su tutte le furie: l’amaro sfogo della gieffina in diretta

Ieri 3 Febbraio è stato trasmesso un nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip. Una puntata davvero carica e intensa di colpi di scena.

Tra i momenti salienti dello Show condotto da Alfonso Signorini, sicuramente la vicenda che ha colpito Antonella Elia, la quale ha scoperto che il compagno vede un’altra donna mentre lei si trova nella Grande Casa Del Reality.

Ad Immortalare tutto? La rivista di Riccardo Signorini, Nuovo, che oggi esce in edicola. L’amaro sfogo della showgirl lascia i telespettatori senza parole.

Adriana Volpe, altra gieffina di questa edizione 2020 del Grande Fratello Vip, ha avuto l’arduo compito, affidatole dal conduttore, di comunicare ad Antonella Elia che il suo compagno Pietro Delle Piane vede un’altra donna mentre lei partecipa al Reality.

La conduttrice de ‘I Fatti Vostri’ Adriana Volpe le mostra così l’articolo pubblicato su Nuovo, corredato dalle foto che mostrano il suo compagno felice tra le braccia di una bionda:

‘Antonella Elia è chiusa nella Casa del Grande fratello vip ma il suo compagno, senza di lei, non sembra soffrire di solitudine. I paparazzi di Nuovo pizzicano Pietro Delle Piane in compagnia di un’altra bionda’

poi aggiunge, Riccardo Signoretti nel suo post pubblicato sul suo canale ufficiale di Instagram:

‘Non solo abbracci e tenerezze: ce n’è abbastanza per mettere in crisi Antonella, che dovrà fare i conti con un’altra sorpresa quando saprà chi è la misteriosa amica che stringe a sé il suo uomo’

Appresa la notizia, Antonella Elia disperata va su tutte le furie.

Una scoperta sconcertante per la concorrente del Grande Fratello Vip, la quale fuori di se, ha cercato ad un certo punto di giustificare il compagno, riferendosi agli 11 anni di età che li separano.

Viste le foto che appariranno sul prossimo numero di Nuovo, si accorge che la bionda misteriosa è in realtà la sua ex compagna, Fiore Argento:

‘Questa me la paga cara… Brutto disgraziato… Guarda che faccia romantica…Questa me la paga cara…Guarda come si stringe’