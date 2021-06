Antonella Elia costretta al ricovero in ospedale: ecco svelato il motivo

Antonella Elia ha finalmente fornito nuovi dettagli sulla sua vita privata. Uscita dalla clinica privata in cui era stata ricoverata per un intervento, la showgirl ha voluto rassicurare tutti i suoi fan sulle sue condizioni di salute.

Non solo, la conduttrice ha voluto ringraziare anche il professore che l’ha seguita nella revisione di una cicatrice all’addome, il motivo che l’ha costretta al ricovero. Ad attenderla all’uscita del centro sanitario, inoltre, c’è stato il suo compagno Pietro Delle Piane il quale ha caricato da solo i bagagli di Antonella in auto.

Antonella Elia si sarebbe posta ad una revisione della cicatrice che ha sull’addome

La showgirl, inoltre, probabilmente ancora sotto l’effetto dell’anestesia, ha rilasciato delle dichiarazioni shock sul suo compagno. Nello specifico Antonella avrebbe chiesto a Pietro di sposarlo perchè non voleva più perderlo per nessun motivo al mondo.

Antonella il giorno dopo, quindi, avrebbe chiesto se gli avesse detto qualcosa, ma il compagno gli ha risposto in maniera scherzosa con un “Comincio a pensare che l’anestesia sia stata solo un input per farti arrivare a delle cose belle”. La coppia, infatti, aveva vissuto un momento travagliato arrivando a lasciarsi nel periodo in cui parteciparono a Temptation Island.

L’uomo avrebbe, quindi, risposto in maniera positiva affermando come se si dovesse davvero arrivare all’altare, la Elia sarebbe l’unica donna del mondo ai suoi occhi. Restiamo in attesa per saperne di più augurandoci di vedere i due presto sposi.