Ancora lei, Antonella Elia. Dopo aver dato della “coatta” a Matilde Brandi, l’opinionista del Grande Fratello Vip 5 colpisce ancora e ne spara un’altra delle sue.

Nel celebre appartamento di Cinecittà, sull’ex moglie di Flavio Briatore è stato detto che “se la tira”. A tal proposito, Antonella Elia ha usato il registro dell’ironia e, nel corso dell’ultima puntata del GF Vip 5, si è scagliata contro di lei.

Senza tanti preamboli e giri di parole, la cinquantaseienne torinese ha puntato il metaforico ditino contro Elisabetta Gregoraci:

“Elisabetta vive di rendita, lei è come Cleopatra. Sa di avere un potere sui ragazzi. Se la tira perché è frutto di tutto ciò che è stata, di Briatore, di tutto ciò che ha avuto. La sua è una vita luxury five star “.

Nel momento in cui ka showgirl calabrese ha provato a difendersi, Antonella Elia ha rincarato la dose:

“Beh non mi pare che tu sia andata a fare le pulizie. Sei andata nel Cucurio, cara Elisabetta. Non mi pare ti sia alzata le maniche per fare le pulizie ai grandi magazzini…”