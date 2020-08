La presenza di Antonella Elia al Grande Fratello Vip 5 ha scatenato il boato del pubblico. Il suo nuovo ingaggio televisivo come opinionista del noto reality show ha generato una tempesta di polemiche social.

Antonella Elia ha ricevuto una marea di congratulazioni per il suo nuovo ingaggio televisivo per il reality show Grande Fratello Vip 5. Tuttavia la decisione di Alfonso Signorini di affidarle il ruolo di opinionista ha suscitato il boato del popolo dei social.

Più di qualcuno non ha gradito la scelta del conduttore. Centinaia di internauti hanno demonizzato la volontà del cinquantaseienne milanese, per la seconda volta consecutiva al timone del leggendario reality show firmato Mediaset.

Grande Fratello Vip 5, Antonella Elia opinionista: la turbinosa protesta del web

Nonostante sembri essere una protesta del tutto vana e inconcludente, destinata a spegnersi, il popolo della rete non vuole arrendersi alla scelta di Alfonso Signorini. Sull’affollato social network Twitter, infatti, è esploso il delirio dei fan della trasmissione.

Ad alimentare la polemica i telespettatori del reality show al cui occhio non passa nulla inosservato. I commenti su Twitter, piovuti a centinaia in appena pochi giorni, sembrano per lo più disapprovare il personaggio di Antonella Elia:

“Devono dar da lavorare a questi quattro falliti che piangono dalla mattina alla sera che non possono più vivere con 3000 euro al mese,è tutta na buffonata!!! Signorini ha scelto la sua preferita Antonella Elia… è una vipera… ma d’altronde sono simili”

Non usano alcun giro di parole gli inferociti leoni da tastiera. Gli utenti di Twitter hanno dichiarato, chiaro e tondo, che non approvano la presenza della showgirl nella nuova edizione del Grande Fratello Vip:

“Sono letteralmente mesi che vi prende per il cul* saltando da un programma all’altro e voi lì davanti alla tv che continuate a farvi prendere per il cul*”

E non manca chi rispolvera le vecchie polemiche inerebti l’aggressività di Antonella Elia: