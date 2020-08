Secondo le indiscrezioni divulgate da TvBlog, nella nuova edizione del Grande Fratello Vip il ruolo di opinionista sarebbe stato affidato all’ex gieffina Antonella Elia. La notizia ha irritato il marito di Fernanda Lessa, il quale si è scagliato contro gli autori del reality e il conduttore.

Tra i coniugi Lessa-Zocchi e Antonella Elia non corre buon sangue, questo è ormai noto. Le ostilità tra Fernanda Lessa e Antonella Elia sono scaturite in seguito ad una violenta lite, avvenuta all’interno del celebre appartamento di Cinecittà.

In una recente Instagram story al veleno, Luca Zocchi ha commentato e rigirato il coltello nella piaga:

“Alla fine non sono pazzo. Non siamo pazzi… Alla fin fine Antonella Elia sarà la prossima opinionista del GF, dopo aver fatto una figura becera a Temptation Island, recitando male con il suo compagno, alla fin fine a furia di proteggerla sono riusciti. Avevamo ragione: era protetta come dicevamo”

Questo è uno dei passaggi fondamentali dell’Instagram story in cui Luca Zocchi accusa Endemol e Alfonso Signorini di aver sempre favorito la showgirl Antonella Elia:

“E vabbè, che disgusto e che bassezza Endemol, davvero. Provo quasi pena per tutto ciò. Lo esterno in questa storia che non vedrà probabilmente nessuno, ma mi viene da ridere perché ha fatto di tutto e di più, non è stata espulsa perché avevate già la vostra idea: vi serviva l’opinionista. Bravi, bravi voi… Complimenti Endemol. Complimenti Signorini, bravo”