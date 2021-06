“Una vergogna inaccettabile”. Antonella Elia al massacro: quel gesto incivile in barca...

La polemica è servita ed è di quelle che fanno tremare le vene dei polsi. Gli ecologisti del web, sul piede di guerra, si affannano ad abbaiare e schiumare contro la showgirl Antonella Elia.

L’inquinamento idrico è per la terra una vera e propria piaga e comporta danni significativi all’intero ecosistema marino e fluviale. Sebbene sia estremamente importante non sversare inquinanti chimici in mare, c’è chi se ne infischia e si rende protagonista di gesti diseducativi e dannosi per l’ecosistema marino.

Antonella Elia e la presunta inciviltà ambientale: un video scatena l’ira degli ecologisti

La showgirl piemontese si rende protagonista di un gesto di diseducazione ambientale e scatena, inconsapevolmente, una polemica rovente. I moralisti del web la beccano in flagranza di reato ed esprimono contrarietà e indignazione:

“L’influencer Deianira Marzano ha condiviso un video che ritrae Antonella Elia seduta a bordo di una barca, intenta a insaponare e sciacquare una grande pentola. Nel video di vede la Elia che sversa il sapone liquido per i piatti direttamente a mare. Si vedono proprio le chiazze di sapone attorno alla barca…”





“Antonella Elia ha commesso un gesto da incosciente. Lo sanno pure i bambini che non si può buttare la saponata a mare, perché è dannosa per l’ecosistema marino. Ma cosa le passa per la testa? Credevo fosse amica della natura e dell’ambiente”

Come un fiume in piena, i web-indignados si affannano ad abbaiare e schiumare contro il gesto della showgirl. Stigmatizzano il suo gesto e lo classificano come l’ennesimo esempio di maleducazione e inciviltà ambientale.

L’influencer Deianira Marzano ha condiviso un video che ritrae Antonella Elia seduta a bordo di una barca, che insapona e sciacqua una pentola. Nel video si vede che ha accanto un flacone di “Svelto” e lava nell’acqua del mare. Si vedono le chiazze di sapone attorno alla barca — ✨ Happiness ✨ (@Happine94640745) June 21, 2021