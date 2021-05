Antonella Elia e la confessione del tradimento ha spiazzato l’intero web: scopriamo cosa ha rivelato.

Poco fa l’ex opinionista del Grande Fratello Vip, nelle sue stories Instagram, ha lasciato tutti a bocca aperta: come l’avrà presa Pietro?

Antonella Elia, senza freni

Conosciamo tutti Antonella Elia, showgirl, attrice e conduttrice italiana.

Il suo carattere peperino, schietto e vivace ha fatto sempre molto discutere.

Lei ha tantissimi difetti, ma uno dei suoi pregi è che dice sempre la verità nel bene e nel male.

Purtroppo quest’anno non la rivedremo più al Grande Fratello Vip come opinionista, non è stata riconfermata per la sesta edizione, come anche il suo collega Pupo.

In questo ultimo periodo si sta dedicando molto ai social, infatti ogni giorno condivide, con i suoi 339 mila follower, la sua quotidianità.

E’ molto attiva su Instagram e i suoi seguaci la amano perché il suo carattere forte lo dimostra anche attraverso uno smartphone.

Infatti poco fa ha spiazzato tutti con una confessione inedita che mai nessuno si sarebbe aspettato, soprattutto il suo fidanzato Pietro Delle Piane: scopriamo cosa ha detto.

Antonella Elia, confessa il tradimento

Poco fa la nota opinionista ha deciso di rispondere ad alcune domande da parte dei suoi fan, insieme al suo attuale fidanzato, nelle stories di Instagram.

Un utente ha chiesto:

“Antonella tu sei mai stata attratta da un altro uomo anche se eri fidanzata?”

La showgirl su questa vicenda ha voluto far chiarezza rispondendo:

“A dir la verità quando ho una relazione mi è tanto difficile guardare gli altri uomini, sono noiosamente univoca.”

Ha aggiunto:

“Però al mio primo fidanzato quando avevo diciotto anni gli ho fatto un gran paio di corna, solo di baci beh un poco più di baci…”

Dopo questa confessione Pietro è rimasto spiazzato e in modo perplesso ha chiesto maggiori spiegazioni:

“Poco più che vuol dire?”

Antonella ha chiuso il discorso in fretta dicendo:

“Non posso spiegare, però insomma sono stata innamorata di un altro.”

Una rivelazione scioccante che ha fatto rimanere a bocca aperta anche il suo fidanzato Pietro.

