Antonella Elia, chi è la concorrente del GF VIP: carriera, fidanzato, figli

Chi è Antonella Elia, l’ex show girl che sarà nel cast dei concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip

Scopriamo tutti i segreti di Antonella Elia, dagli inizi della carriera alla sua vita privata, al fidanzato.

Chi è Antonella Elia

Antonella Elia nasce a Torino l’1 novembre del 1963. Dopo il diploma classico, si trasferisce a Roma per intraprendere la carriera artistica come attrice in alcuni spettacoli teatrali.

Acquisisce notorietà di fronte al grande pubblico televisivo italiano, partecipando alla prima edizione di Non è la Rai. Dopo l’esperienza, affianca Raimondo Vianello nel programma sportivo Pressing, mentre nel 1995 comincia il suo sodalizio professionale con Mike Bongiorno.

I due collaboreranno nel varietà “Bravo, bravissimo” e ne “La ruota della fortuna.”

Dopo una parentesi di studio tra il 2002 e il 2004 negli Stati Uniti, in particolare alla Beverly Hills Playhouse di Los Angeles, torna in Italia e partecipa al reality de L’Isola dei Famosi.

Nel 2017 partecipa a Pechino Express in coppia con Jill Cooper, formando il gruppo de “Le Caporali”. Nel 2018 partecipa a Tale e Quale show, programma condotto da Carlo Conti in onda su Rai 1.

Nel 2020 farà parte del cast dei concorrenti del Grande Fratello Vip, reality show di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini, giunto alla sua terza edizione.

Vita privata e curiosità

Antonella Elia ha vissuto una meravigliosa storia d’amore con Fabiano Petricone, professore dell’Accademia delle Belle Arti a L’Aquila, con cui è stata legata dal 2013 al 2018.

Nel 2019 conosce e si innamora di Pietro Delle Piane, doppiatore e attore, che nel corso della sua carriera ha avuto modo di collaborare con attori del calibro di Nino Manfredi e Giancarlo Giannini.

Due i due era previsto un matrimonio, tuttavia saltato non è chiaro ancora per quale ragione. La soubrette ha smentito la crisi nella coppia e ha chiarito di volersi godere la sua nuova storia d’amore.

La showgirl non ha figli, ma ha rivelato di aver avuto un aborto a 26 anni.