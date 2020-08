Antonella Elia fa dietrofront e lascia di nuovo Pietro dopo Temptation Island

Dopo la burrascosa esperienza a Temptation Island, Antonella Elia fa un passo indietro e annuncia la separazione dal suo fidanzato. Nessun perdono per Pietro Delle Piane.

Antonella Elia non dimentica. La fragile showgirl rimette tutto in discussione e molla, per l’ennesima volta, il suo compagno Pietro Delle Piane. A pochi giorni di distanza dalla fine di Temptation Island 7, si sta consumando un nuovo eclatante coup de théâtre.

Dopo estenuanti tira e molla, le strade di Antonella e Pietro si sono nuovamente separate. Nelle ultime ore, infatti, la confusa cinquantaseienne torinese ha annunciato di essersi presa una pausa di riflessione dalla sua tormentata liaison amorosa.

Un’inversione di marcia improvvisa, un fulmine a ciel sereno per i fan della coppia. Antonella Elia ha riflettuto sulle parole offensive pronunciate da Pietro Delle Piane e ha deciso di allontanarsi nuovamente da lui. Rivedere gli episodi di Temptation Island 7, puntata dopo puntata, sembra sia stato determinante e risolutivo.

Antonella Elia cambia idea e annuncia la separazione da Pietro Delle Piane

A nulla è servita la toccante lettera di scuse di Pietro. Quando sembrava che la coppia si fosse ricongiunta, Antonella Elia ha fatto uno spiazzante dietrofront e, dall’alto del suo profilo ufficiale di Instagram, ha esordito così:

“Valuterò quanto sono in grado di perdonare. Lui non è un mostro, ascolto la ragione e prendo una pausa, ma voglio che prevalga la forza, la dignità e l’amore”

Una piccola crisi o un break up irreversibile? La coppia formata da Antonella e Pietro trascinerà all’infinito una storia che ormai sembra ruotare attorno alla routine? Per i loro seguaci qualcosa inizia a non quadrare.

Risulta particolarmente difficile capire se la loro relazione sia ufficialmente al capolinea. Sebbene ci siano segnali inequivocabili, il bizzarro rapporto Elia-Delle Piane potrebbe riservare nuovi inimmaginabili colpi di scena.