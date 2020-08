Amorevoli attenzioni? Nuova bomba di gossip: Antonella Elia e Pietro Delle Piane pizzicati insieme beatamente. Il giallo sulla loro liaison si infittisce.

È bastata un’indiscrezione a mandare in escandescenze il gossip estivo. Antonella Elia e Pietro Delle Piane sarebbero stati avvistati insieme a Cortina d’Ampezzo, località turistica dove la showgirl si è recata per incontrare il conduttore del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane insieme beatamente: l’indiscrezione

Stando alle succose indiscrezioni trapelate in rete, Pietro Delle Piane avrebbe accompagnato la sua ex Antonella Elia a fare shopping sfrenato per le strade di Cortina d’Ampezzo. Il massimo della complicità e dell’armonia di coppia, dunque.

I fan dei due protagonisti di Temptation Island 7 pretendono di sapere qualche indiscrezione in più su tale spifferata. Tra loro, dopo settimane di burrasca, è tornato il sereno con uno sbalorditivo equilibro che la stessa Antonella non ha mai nascosto.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane, ritorno di fiamma o strategia mediatica?

Ciononostante la reunion Elia-Delle Piane non convince. Milioni di followers dell’esuberante showgirl sono in attesa di una Instagram story o qualcosa in più per comprendere cosa possa esserci realmente dietro a questo gossip, che ha il sapore di un ritorno di fiamma.

Sebbene la loro liaison sembri esser tornata alla quiete pre-Temptation Island, il giallo si infittisce. La diretta interessata non smentisce e non conferma. Nulla, silenzio tombale. Bocca cucita anche da parte di Pietro Delle Piane.

Antonella Elia sembra fortemente intenzionata a soprassedere e dimenticare i dispiaceri vissuti nel resort Is Morus Relais. Adesso occorre comprendere cosa succederà all’inizio del Grande Fratello Vip 5, quando la showgirl sarà travolta dagli impegni televisivi e assumerà il ruolo di opinionista. Il suo inseparabile partner Pietro Delle Piane le verrà dietro come un cagnolino? Chi può dirlo.