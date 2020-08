Dopo la raffica di insulti ricevuti sui loro rispettivi profili social, Antonella e Pietro si sono allontanati dalla rete e si sono chiusi un silenzio ermetico.

L’utilizzo dei social media per Antonella Elia e Pietro Delle Piane sembra essersi rivelato deleterio. Dopo la loro riappacificazione di coppia, avvenuta nell’ultima puntata di Temptation Island 7, i due sono stata sommersi da una caterva di critiche e improperi.

Il loro happy ending non è piaciuto ai telespettatori, questo è evidente. Il popolo della rete non riesce a capacitarsi di come Antonella abbia potuto perdonare Pietro, dopo le sue raccapriccianti dichiarazioni.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane, silenzio social dopo Temptation Island

Tutti i protagonisti della settima edizione di Temptation Island sono tornati in possesso dei loro smartphone e hanno ripreso ad aggiornare i loro profili social. Filippo Bisciglia in primis.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane, invece, hanno deciso di prendere le distanze dal pubblico. La coppia sembra esser seriamente intenzionata a liberarsi dal soffocante giudizio dei telespettatori, rimanendo fuori da Facebook e Instagram.

Quella di Antonella e Pietro, dunque, potrebbe esser considerata una vera e propria pausa dai social network. Un silenzio, un allontanamento volontario dalla sfera pubblica.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane, i presunti motivi della loro fuga dai social

Come fa notare il sito Fanpage, la scelta della coppia testimonia la loro palese volontà di isolarsi e decidere autonomamente il destino della loro relazione, in seguito alle turbolente dinamiche sentimentali avvenute a Temptation Island.

I loro profili Instagram sono inattivi. Gli ultimi aggiornamenti risalgono a svariate settimane fa. Dopo la puntata finale di giovedì 30 luglio, non si hanno più notizie di Antonella e Pietro.

I due fidanzati potrebbero esser profondamente turbati dalle spietate critiche degli internauti e questo li avrebbe indotti a vivere la loro quotidianità con discrezione, allontanandosi dal web.