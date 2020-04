‘Antonella Elia mamma dopo il Grande Fratello Vip’: la confessione spiazzante della showgirl

Dopo la fine dell’avventura nella casa del Grande Fratello Vip, Antonella Elia si è confessata in una lunga intervista a Chi: la rivelazione spiazzante della showgirl dopo il Reality

Antonella Elia è stata sicuramente tra le protagoniste indiscusse di questa ultima edizione del Grande Fratello Vip. Spesso ricorderete al centro del gossip per le continue liti con le altre coinquiline della casa in particolare con Fernanda Lessa e Valeria Marini.

A distanza di qualche settimana dalla fine del Reality di Canale 5 la showgirl si è concessa ad una lunga intervista al settimanale Chi.

Le dichiarazioni dell’ex gieffina spiazzano e commuovono i fan. Scopriamo tutti i dettagli in merito.

Antonella Elia presto mamma?

Durante la lunga intervista alla rivista di Alfonso Signorini ha rivelato che prima d’ora non aveva mai avvertito un senso di maternità tanto forte.

Quando era giovane spiega alla celebre rivista, la sua unica ambizione era quella di realizzarsi nella carriera, in ciò che era capace, il pensiero di poter diventare madre non la sfiorava minimamente.

Oggi che è una donna matura di 56 anni, ha scoperto questo suo desiderio di essere mamma. Per questa ragione starebbe pensando a intraprendere il percorso di genitore affidatario, al fine di ‘fare qualcosa per gli altri’ in quanto rivela di avere un ‘debito verso la vita’.

Una confessione spiazzante e al contempo emozionante per i suoi fan e lettori della rivista.

La Showgirl piemontese contro Fernanda Lessa

Come già anticipato, resteranno nella storia del Grande Fratello Vip 4, le continue controversie scoppiate tra Antonella Elia e Fernanda Lessa.

Entrambe le showgirl si lasciano alle spalle un passato molto difficile, ciò nonostante, rivela l’ex Ragazza di Non è la Rai, non vuole più vederla per il resto della sua vita.

Una delle poche ad essersi comportata da amica, continua la Elia è stata Adriana Volpe, con la quale c’è stato qualche scambio di battute subito dopo la finale del Reality.

E infine su Paolo Ciavarro, ‘un bravo ragazzo’ lo definisce l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi, ma ‘dovrebbe imparare ad esporsi’ senza fidarsi sempre di cio che gli altri dicono.